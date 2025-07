Elodie, foto privata con Andrea Iannone infiamma il web: così scacciano la crisi

Elodie e Iannone infiammano il web: la foto privata che li ritrae mentre si baciano teneramente sotto le lenzuola mette fine ai rumors: le reazioni social.

Nell’ultime settimane Elodie e Andrea Iannone, coppia consolidata dello star system, è finita al centro del gossip. I rumors hanno parlato di un distacco tra i due e di una crisi di coppia in corso. Lei impegnata nei diversi eventi musicali estivi in giro per l’Itali e alcune date del suo tour, mentre lui concentrato sugli allenamenti hanno evitato di alimentare i pettegolezzi e le polemiche tuttavia le indiscrezioni si sono sempre fatte più insistenti.

I due vip per diversi giorni non sono apparsi insieme neanche sui social e questo ha alimentato la notizia di una possibile crisi fra loro. Eppure la cantante romana in più occasioni ha parlato di Iannone come l’amore della sua vita, l’uomo che le ha fatto riscoprire l’importanza degli affetti dopo un periodo difficile e diffidenze nei confronti dei rapporti di coppia. Certo è che nei giorni scorsi la cantante è stata paparazzata in vacanza a Ibiza con alcune amiche tra cui Diletta Leotta: gli scatti hanno allertato l’attenzione e dato vita a diverse indiscrezioni.

Inizialmente la coppia ha scelto di non alimentare i rumors, ma nei giorni scorsi è uscita allo scoperto e ha pubblicato uno scatto che è diventato virale in poche ore. Il post è stato pubblicato sull’account ufficiale di Elodie: ritrae la cantante sotto le lenzuola con il campione di motociclismo. I due nella foto si scambiano un tenero bacio e sorridono l’uno all’altra. E’ evidente che tra l’artista e Iannone non ci sono problemi, e lo scatto è finalizzato a porre fine alle voci, a quanto pare infondate, sulla loro crisi.

Elodie pubblica il tenero scatto con Iannone: la reazione social del motociclista

Lo scatto privato di Iannone e Elodie dovrebbe placare i rumors sulla loro relazione, il post conferma che sono ancora una coppia e che il loro amore non ha mai vacillato. Eppure l’immagine non ha convinto tutti visto che Iannone ha avuto una reazione inaspettata dopo la pubblicazione del posto. Il campione di moto non ha infatti repostato la foto e molti fans si sono accorti di questo dettaglio.

Di sicuro il post placa il gossip sulla coppia, ma ha anche avuto degli effetti collaterali che hanno alimentato i sospetti che la condivisione sia stata solo un gesto voluto per sviare i pettegolezzi. Elodie, nonostante le indiscrezioni, continua a dirsi molto innamorata di Iannone. Ospite del podcast”Say Waad?!?” di Radio Deejay ha parlato proprio del fidanzato: “E’ la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme.”