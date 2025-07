Il rapper starebbe frequentando una nuova ragazza e a testimoniarlo è una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Ecco di chi si tratta.

A quanto pare nel cuore di Fedez c’è posto per una nuova persona. Il rapper, infatti, ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Marina di Pietrasanta, occasione in cui ha pubblicato una foto di una misteriosa ragazza che ha incuriosito il web. Scopriamo di chi si tratta.

La vacanza di Fedez e la misteriosa ragazza

Ad aver rivelato l’identità della giovane è stato il settimanale Chi grazie a un servizio. Il rapper e la ragazza, infatti, sono stati sorpresi dai paparazzi mentre si trovavano a fare serata insieme, ma pare proprio che non abbiano fatto nulla per nascondere la liason.

In effetti, lo stesso Fedez di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto della ragazza col volto coperto. Un tentativo di celare la sua identità vano, dato che poco dopo Chi ha pubblicato gli scatti inediti della serata della coppia. Ma chi è il nuovo flirt di Fedez? Ebbene stiamo parlando di Giulia Honegger ed è una stilista di Milano.

Stando alle indiscrezioni, lei e Fedez avrebbero trascorso un po’ di giorni di vacanza in Versilia, dove hanno avuto modo di frequentare anche il Twiga, lo storico beach club di Briatore rilevato di recente da Leonardo Del Vecchio. In ogni caso, è bene sottolineare che attualmente non sono arrivate né conferme né smentite da parte di Fedez e di Giulia, motivo per cui per avere la certezza del flirt bisognerà attendere ancora qualche tempo.

Chi è Giulia Honegger

A questo punto scopriamo chi è Giulia Honegger, la nuova presunta fiamma di Fedez. Su di lei non si hanno molte informazione, ma quello che è noto è che la giovane fa la stilista e vive a Milano. Infatti, dopo aver studiato presso il Collegio San Carlo, oggi gestisce un brand di moda, Ayame, insieme a Lucrezia Savoldi Bellavitis, la sua migliore amica.

Attualmente il suo profilo Instagram è privato, ma stando al settimanale Chi tra i suoi seguiti ci sarebbe perfino Angelica Montini, la ragazza di cui Fedez si sarebbe innamorato durante la relazione con Chiara Ferragni.