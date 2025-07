Il tour di Alessandra Amoroso prosegue e la cantante ha colto l’occasione per dedicare una canzone a Valerio Pastore, il suo compagno.

Alessandra Amoroso sta lavorando senza sosta per portare a termine tutti gli impegni che si era prefissata prima della nascita di Penelope, la sua bambina. Di recente, la cantante si è esibita in un nuovo concerto a cui era presente anche Valerio, il suo compagno e padre della piccola. Proprio per questo motivo, Alessandra ha deciso di fargli una dedica speciale sul palco.

La bellissima dedica di Alessandra e la reazione di Valerio

Alessandra Amoroso ha deciso di dedicare al compagno “Io non sarei”, una delle sue canzone più conosciute. Una scelta perfetta, anche perché tra il pubblico in platea era presente proprio Valerio, tant’è vero che alcuni fan hanno deciso di riprendere coi cellulari la sua reazione.

Infatti, in un video pubblicato sul web da un fan si vede Valerio tra il pubblico mentre canta la canzone della compagna, arrivando perfino a commuoversi. Un momento toccante che non è passato inosservato agli utenti di Internet, i quali hanno deciso di lasciare alcuni commenti: “Come la guarda“, scrive uno, “Una persona che non sta sotto i riflettori, un amore semplice. È da ammirare“, aggiunge un altro.

La relazione tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore

Come spiegato in un articolo pubblicato qualche tempo fa, la storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore va avanti ormai da diverso tempo. Una relazione nata lontano dai riflettori, o meglio, all’ombra del palcoscenico, dato che Valerio lavora come tecnico del suono.

Una storia d’amore che all’inizio è rimasta lontana dal gossip, tant’è vero che la prima apparizione pubblica insieme è avvenuta solamente nel 2023, grazie a un servizio realizzato dal settimanale Chi. Da quel momento le cose nella coppia sono andate sempre meglio e oggi, Alessandra e Valerio si preparano a diventare genitori per la prima volta.