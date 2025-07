Il cantante e la modella stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia insieme a Jack Blues, il loro bambino. La meta scelta? La Sardegna.

È tempo di vacanze anche per Justin Bieber e Hailey Baldwin, sua moglie. La coppia ha scelto come meta la bellissima Sardegna, Gallura per essere precisi. Accanto a loro il piccolo Jack Blues, il loro bambino nato ad agosto 2024.

La vacanza in Sardegna di Justin Bieber e Hailey Baldwin

Come anticipato, la coppia si trova in vacanza in Italia. La scelta di Justin e Hailey è ricaduta proprio sulla Sardegna, nello specifico Gallura. Il cantante e la modella, infatti, come riportato da Unionesarda.it, sarebbero arrivati sull’isola lunedì pomeriggio, atterrando all’aeroporto privato “Eccelsa Aviation” di Olbia. Non si hanno dettagli precisi su dove stiano soggiornando, ma si dice che la coppia abbia affittato una lussuosa villa presso il prestigioso Hotel Cala di Volpe.

A documentare il soggiorno è stato lo stesso Justin, il quale ha deciso di condividere sul suo profilo X degli scatti tra cui il mare, alcuni dettagli del suo bambino e dei dolci selfie in compagnia di Hailey.

I problemi di rabbia di Justin Bieber e la presunta crisi con Hailey

Dunque, pare proprio che le cose tra Justin e Hailey stiano andando per il meglio. Infatti, proprio nelle scorse settimane avevano fatto preoccupare alcuni post pubblicati dal cantante, il quale dichiarava di aver avuto dei problemi legati alla gestione della rabbia. Ma non solo, dato che col passare dei giorni sono diventate sempre più insistenti anche le voci secondo cui tra lui e la moglie fosse in atto una profonda crisi a causa di alcuni scatti in cui Hailey si è mostrata senza il prezioso anello di fidanzamento regalatole proprio da Justin.

Justin Bieber Hailey Bieber

In ogni caso, a oggi sembra che la relazione proceda a gonfie vele, anche perché il cantante era insieme alla moglie anche a Maiorca in occasione dell’inaugurazione del Rhode Summer Club, un pop up per lanciare la nuova linea di prodotti beauty del brand di Hailey.