Da giorni circolavano voci su una presunta crisi tra Justin Bieber e Hailey, sua moglie, ma una foto virale avrebbe smentito tutto.

La storia d’amore tra Justin Bieber e la moglie Hailey è sicuramente una delle più spiate e discusse degli ultimi anni. Dopo il matrimonio avvenuto nel 2018, nel corso degli anni più volte il gossip ha parlato di alcune crisi che stavano minando la stabilità della coppia. È successo anche qualche settimana fa a causa di uno scatto in cui la modella e imprenditrice si mostrava senza l’anello al dito e di alcuni ambigui post di sfogo pubblicati dal cantante sul suo profilo Instagram.

Tuttavia, di recente è diventata virale una fotografia in cui Justin e Hailey sono insieme, il che potrebbe essere la risposta perfetta per tutti coloro che si stavano domandano se la relazione stesse procedendo bene.

Justin, Hailey e la foto virale

Lo scatto pubblicato dal Justin Bieber sul suo profilo Instagram, lo ritrae in compagnia di Hailey mentre sono seduti sul molo in riva al mare di Maiorca. Qui la coppia si guarda e si scambia un tenero abbraccio, allontanando ogni voce che vedeva la loro storia d’amore essere giunta definitivamente a capolinea.

Ma come mai Justin e Hailey sono volati a Maiorca? Ebbene l’occasione del viaggio è un impegno di lavoro cui la modella non si è potuta sottrarre: stiamo parlando dell’inaugurazione del Rhode Summer Club, un evento per poter lanciare un nuovo prodotto della sua celebre linea di cosmetici.

La storia d’amore tra Justin e Hailey Bieber

Justin e Hailey Bieber vivono una storia d’amore che ormai è consolidata da anni. La coppia si conosce dal 2009 e dopo una serie di frequentazioni e pause, ha voluto ufficializzare il proprio amore nel luglio 2018. In quello stesso anno sono diventati marito e moglie con un rito civile a New York, mentre nel 2019 hanno organizzato un matrimonio religioso a Bluffton, nel South Carolina.

Nonostante le voci di crisi si siano susseguite sin dall’inizio della loro relazione, Justin e Hailey hanno saputo farvi fronte e nell’agosto del 2024 sono diventati genitori del loro primo bambino, Jack Blues.