Sono virali alcuni scatti in cui Elodie e Iannone si dirigo in hotel in compagnia di una ballerina bionda. Ecco cosa sappiamo.

Elodie e Andrea Iannone continuano ad attira l’attenzione di tutti. Dopo il gossip sulla crisi, le voci sui messaggi sul telefono di lei e sul possibile riavvicinamento all’ex fidanzato Marracash, oggi una nuova indiscrezione ha acceso il web. Stiamo parlando di alcune foto in cui Elodie e Andrea Iannone si dirigono in hotel in compagnia di una misteriosa ballerina bionda.

La misteriosa serata romana di Elodie, Iannone e della ballerina

Ad aver acceso il gossip sono stati alcuni pubblicati dal settimanale Oggi. All’interno delle foto si vedono Elodie e Andrea Iannone mentre fanno serata in un locale nel cuore di Roma. Ma non sono soli: col loro c’è anche una misteriosa ragazza dai capelli biondi. Seppur dalle foto non si veda bene in viso, si tratterebbe di Franceska Nuredini, ballerina ventitrenne di origini italoalbanesi.

Tra risata, sorrisi e qualche chiacchiera, ben presto arriva l’ora di fare il ritorno in hotel, ma qui accade qualcosa di insolito. Elodie e Iannone non si allontanano da soli, ma al loro fianco rimane la misteriosa ballerina e tutti e tre entrano nello stesso edificio.

La relazione di Elodie e Iannone e la presunta crisi

Quella tra Elodie e Andrea Iannone è una storia d’amore che inizia nel 2022, quando la coppia si incontra in vacanza grazie ad alcuni amici in comune. Da lì è cominciata una relazione che ha sempre cercato di tenersi lontana dal gossip.

Le uniche dichiarazioni sul loro rapporto sono sempre state fatte da Elodie solo in occasione di alcune interviste, in cui descriveva il pilota come l’uomo giusto per lei. Tuttavia, nelle ultime settimane si è parlato spesso di una presunta crisi tra i due, un argomento che però nessuno dei due diretti interessati ha mai deciso di commentare.