La popstar e l’attore si sono lasciati, ma vogliono restare uniti per il bene dei figli. Ecco le foto della vacanza da sogno.

Ormai è ufficiale, Katy Perry e Orlando Bloom non sono più una coppia. L’annuncio ufficiale è arrivato qualche giorno fa, ma ciò nonostante la popstar e l’attore hanno deciso di andare in vacanza come una famiglia per il bene dei loro figli.

Le foto della vacanza in Costiera Amalfitana

Qualche giorno fa era uscita la notizia secondo cui Katy Perry e Orlando Bloom si trovavano insieme in barca al largo della Costiera Amalfitana per una vacanza di famiglia. La scelta era stata motivata dal fatto che nonostante l’addio, l’ex coppia abbia deciso di rimanere unita per il bene dei loro figli e quale meta migliore per trascorrere del tempo insieme se non l’Italia?

Ad aver condiviso coi fan alcuni momenti della vacanza è stato l’attore, il quale, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un po’ di scatti. Tra questi si vede il tramonto sul mare, una foto in compagnia dei figli con vista su Positano e uno scatto in cui compare persino Katy Perry. Quello che ne deriva è un bellissimo ritratto di una famiglia che resiste nonostante l’attore e la cantante abbiano deciso di intraprendere due strade separate.

Katy Perry e Orlando Bloom: dall’inizio della storia d’amore all’addio

Quella tra Katy Perry e Orlando Bloom è una storia d’amore che è durata ben nove anni. Tutto è cominciato nel 2016, quando la popstar e l’attore si sono incontrati all’after-party dei Golden Globe. Un’amore nato davanti a un hamburger, dato che entrambi avevano deciso di festeggiare da In-N-Out, celebre catena di fast food americana apprezzatissima dallo star system.

Da lì lo scoppio della scintilla che qualche anno più tardi ha portato alla nascita di Daisy Bloom, la loro prima figlia. Tuttavia, gli impegni lavorativi di entrambi hanno messo in difficoltà la coppia, che di recente ha deciso di seguire due strade separate ma di rimanere in ottimi rapporti per il bene della loro bambina e del figlio dell’attore.