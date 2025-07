Il coreografo oggi compie 46 anni, così Giorgia ha deciso di condividere un dolce pensiero su Instagram con tanto di dedica.

Oggi, 11 luglio, in casa di Giorgia ed Emanuel Lo è un giorno speciale: il coreografo e insegnante della scuola di Amici compie 46 anni. Per l’occasione non sono mancati i festeggiamenti, tant’è vero che la cantante ha deciso di condividere coi suoi fan un tenero scatto con tanto di dedica per il compagno.

Giorgia a Emanuel Lo: “Voliamo insieme”

La fotografia condivisa da Giorgia sul suo profilo Instagram è un tenero selfie. Qui lei ed Emanuel Lo sorridono alla fotocamera senza trucco e filtri. A completare lo scatto una dolce dedica che recita: “Il tempo vola, lo sappiamo, voliamo insieme. Buon compleanno Lo! (Mai più foto all’alba eh“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia (@giorgia)

Dal canto suo, anche il coreografo ha condiviso sul suo profilo Instagram un post, ma questa volta si tratta di un carosello fotografico contenente anche un video che non è passato inosservato ai fan. Si tratta infatti di un filmato in cui Giorgia tiene in mano una torta di compleanno con tanto di candelina accesa e l’appoggia davanti al festeggiato. Un momento di festa nella quotidianità che ha messo in evidenza la bellissima storia d’amore che lega la coppia da ormai tanti anni.

La relazione tra Giorgia ed Emanuel Lo

La storia d’amore che lega Giorgia ed Emanuel Lo dura da più di vent’anni. Infatti, tutto è iniziato nel 2003, quando la cantante conobbe il ballerino durante il tour di promozione di “Ladra di Vento”, il suo album. All’epoca, infatti, Emanuel Lo faceva parte del corpo di ballo, ma la loro relazione venne ufficializzata soltanto un anno dopo, nel 2004. Negli anni poi il loro rapporto si è consolidato sempre di più, finché nel 2010 è nato Samuel, il loro primo figlio.