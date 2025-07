Battiti live 2025, Ilary Blasi svela il retroscena: ecco perché la accompagnano le figlie

Rivelazione shock per i fan di Ilary Blasi, che l’hanno vista insieme alle figlie per Battiti Live 2025.

Ci sono estati che passano leggere come una brezza e altre che si annunciano più agitate, cariche di aspettative e di colpi di scena. C’è sempre qualcosa che cattura l’attenzione, che sia una canzone da canticchiare o una storia d’amore che fa sognare, o discutere, mezza Italia.



Quest’anno, a differenza delle estati passate, individuare un vero tormentone musicale non è semplice, ma Ilary Blasi ha già scelto la colonna sonora perfetta. Al timone di Battiti Live insieme ad Alvin, ha raccontato in una recente intervista alcune retroscena sul concerto più seguito della stagione.

La verità di Ilary Blasi



La presentatrice romana ha svelato che i suoi figli l’accompagnano sul palco degli eventi musicali estivi per vedere i loro artisti preferiti e tenerle compagnia. Isabel sogna Anna Pepe e Luk3, mentre Chanel impazzisce per Gigi D’Alessio, ma segue anche i più giovani e attuali Luchè e Ludwig.

Italian television presenter Ilary Blasi at the 80 Venice International Film Festival 2023. Red carpet Filming Italy Best Movie Award. Venice (Italy) September 3rd, 2023

Intanto, per la Blasi, il pezzo simbolo è Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, che è anche la sigla dello show. Forse proprio Serenata ha le carte in regola per diventare il brano dell’estate, è già salita alla settima posizione nella classifica dei singoli più venduti.

Davanti resistono ancora Alfa con A Me Mi Piace e Anna Pepe con Désolée, canzoni che hanno saputo stregare tutti gli appassionati di musica italiana. Eppure, il pubblico sembra sempre più coinvolto dal sound raffinato e coinvolgente del duetto firmato Amoroso-Brancale, eleggendola a vero e proprio tormentone estivo.



Tra una playlist e l’altra, però, c’è spazio anche per i sentimenti e Ilary ha parlato anche del suo legame e della relazione con Bastian. I due vivono da mesi un rapporto stabile e a maggio, alcune foto, avevano lasciato intendere una proposta di matrimonio sul Lago di Como.

Gioia incredibile per i fa, stroncata però dalla stessa Ilary, che ha chiarito l’equivoco, “Stavamo scherzando, ma capisco che poteva sembrare altro”, ha spiegato candidamente. Ma nonostante la smentita l’idea delle nozze non è del tutto esclusa, “A lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi”, ha raccontato Ilary.

L’unica cosa che blocca i due è forse il capitolo con Francesco Totti, che pare ancora non essersi chiuso completamente, tra bagarre legali e litigi. Negli ultimi periodi, infatti, i due ex si sono rivisti in tribunale, per risolvere una spinosa questione che ha riguardato la spartizione dei beni.