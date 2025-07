Alessandra Amoroso come non l’avete mai vista: il video privato con il fidanzato Valerio fa impazzire tutti

Alessandra Amoroso come non l’avete mai vista: la cantante condivide un video privato con il fidanzato Valerio e fa impazzire i fans.

Alla fine dell’Estate Alessandra Amoroso darà alla luce la sua bambina, ed felicissima di diventare mamma. Per ora si sta godendo la dolce attesa che sta vivendo appieno senza rinunciare a nulla, E in vetta delle hit con due brani e non manca di presenziare ai vari eventi musicali in giro per l’Italia. Fino ad oggi ha vissuto una gravidanza serena che non le ha dato nessun problema e ha voluto condividere ogni momento con i suoi tanti followers che la seguono ormai da tantissimi anni.

L’ex allieva di Amici nelle ultime settimane ha postato sui social diversi momenti del suo privato, oltre che i backstage del suo lavoro. Mostra il pancione fiera e orgogliosa e sta cercando di non perdersi nulla di questo momento speciale della sua vita. Al suo fianco il compagno Valerio Pastore che lavora dietro le quinte del mondo musicale. Pastore è una persona meno in vista della cantante, non ama apparire e di lui non ci sono molte immagini in circolazione.

Anche Alessandra non condivide foto con il fidanzato e quando lo fa percepisce sin da subito l’entusiasmo dei fans. Nei giorni scorsi ha pubblicato una serie di scatti che la mostrano al lavoro, e non ha mancato di celebrare il suo pancione: “Diciamo che questo Summer Tour me lo sto vivendo di pancia.” Questa la didascalia che accompagna il montaggio del video. Tra le immagini anche quella che la ritrae con Valerio mentre le bacia il pancione. Uno scatto davvero raro che ha ottenuto immediatamente tantissimi like e commenti.

Alessandra Amoroso, Valerio le bacia il pancione: è boom di like!

Sorridente, felice come non lo è mai stata, Alessandra Amoroso brilla di una luce davvero speciale e non solo a causa della dolce attesa. Anche se molto riservato è evidente che il compagno è una persona attenta e affettuosa che, quando gli è possibile, l’accompagna ai vari eventi in cui è ospite. Il bacio sul pancione è rappresentativo di un rapporto sincero e leale, i due sono molto legati.

“Stupenda Sandrina goditi tutte queste emozioni positive che meriti” ha commentato un utente. E ancora: “Splendi di luce tua”. “Sei magia”. I like al video sono stati tantissimi e questo conferma la popolarità dell’artista pugliese che nonostante il successo ottenuto è rimasta con i piedi per terra e si è sempre dimostrata molto disponibile con i fans.