Elodie, altro che ritorno di fiamma con Marracash: il retroscena sulla crisi con Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone il retroscena sulla crisi in corso, altro che ritorno di fiamma con Marracash: cosa nasconde la crisi.

Da settimane Elodie è al centro del gossip a causa della sua presunta crisi con Andrea Iannone. I due sono una coppia da qualche anno e si sono mostrati in pubblico diverse volte, inoltre l’artista ha parlato del motociclista sempre in modo positivo e in alcune circostanze lo ha definito l’amore della sua vita. Da quando sono usciti allo scoperto sono apparsi una coppia stabile e innamorata, ma nell’ultimo periodo si è parlato di un distacco causato da un presunto riavvicinamento della cantante romana all’ex fidanzato Marracash con cui Elodie ha avuto in passato un’importante storia d’amore.

Per ora le due parti interessate non hanno rilasciato nessun commento, ne hanno alimentato il gossip, ma i rumors sono insistenti visto che ogni giorno emergono nuovi dettagli. Secondo alcune voci dietro alla precarietà del rapporto tra Elodie e Iannone ci sarebbero dei retroscena inattesi, cause che avrebbero provocato un distacco per il momento non ufficializzato. Ma cosa è successo? Quel che è noto è che lei è partita a Ibiza con alcuni amici, tra questi anche Diletta Leotta, mentre lui è impegnato con gli allenamenti.

Del resto l’ultima volta che sono apparsi insieme risale ad un mese fa: lui ha presenziato a San Siro il 9 Giugno al concerto della fidanzata, poi non ci sono stati altri scatti social, ma neanche paparazzate. In seguito sui due si è detto di tutto e di più, e per ora non è emersa una verità ufficiale. Ad alimentare i rumors anche la tesi condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha sostenuto che il motociclista avrebbe trovato dei messaggi dubbi sul telefonino di Elodie

La crisi tra Elodie e Iannone? Troppe fake news!

Troppi i rumors diffusi sulla presunta crisi tra Elodie e Iannone, rumors che hanno coinvolto anche Marracash e che a parte i diversi sospetti non hanno trovato nessuna ufficialità. Anche l’esperto Alessandro Rosica è certo che il riavvicinamento tra i due cantanti non è reale, ma è una fake news, n’è sicuro al cento per cento.

Rosica ha infatti allertato i followers sottolineando che Elodie e Iannone stanno circolando troppe notizie false a cui sarebbe meglio non dare credito. Anche in merito ai presunti messaggi ci sarebbero pareri contrastanti. Ad oggi si tratta solo di gossip estivo, Elodie non ha infatti rilasciato nessuna dichiarazione, neanche indiretta sui social e così Iannone, ma di sicuro questo silenzio e il fatto che non appaiono insieme da settimane alimenta i dubbi.