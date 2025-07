Il cantante si è esibito in un colossale concerto all’autodromo di Imola, dove ha cantato davanti a 85.000 persone.

Sabato 12 luglio 2025 sarà una data che Max Pezzali ricorderà per sempre. Infatti, il cantante ha tenuto un grandissimo spettacolo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si è esibito davanti a 85.000 persone. E tra un brano e l’altro, il cantante non ha dimenticato di ricordare Ayrton Senna, celebre pilota di Formula 1, deceduto nel 1994 in seguito a un incidente avvenuto durante una gara all’autodromo.

Max Pezzali: “Vedere i numeri che continuano a crescere mi rincuora”

Non era di certo la prima volta che Max Pezzali si esibiva davanti a un pubblico di decina di migliaia di persone, ma sicuramente il “Max Forever Grand Prix” è stato un evento che il cantante ricorderà per sempre. Un concerto a cui hanno partecipato 85.000 persone, unite dalla passione per la musica e da quei brani che fanno sempre venire un po’ di nostalgia della propria adolescenza.

Del resto, è proprio questo il segreto del successo di Max Pezzali: cantare temi universali che riescono a unire generazioni differenti. Dunque, quello di Imola è sicuramente stato un pubblico estremamente eterogeneo, caratterizzato da spettatori di tutte le età, un risultato che il cantante si è promesso di raggiungere nuovamente nel 2026, col suo nuovo tour negli stadi.

Proprio in merito a ciò, Max ha voluto fare anche una dichiarazione: “Vedere che i numeri continuano a crescere con 240.000 biglietti già venduti per il tour 2026, mi fa capire una cosa molto semplice: chi è venuto agli spettacoli precedenti si è divertito e vuole tornare. E questo mi esalta e mi rincuora“.

L’omaggio di Max Pezzali ai piloti

Come suggerisce il nome, il “Max Forever Grand Prix” è stato un concerto in cui il cantante ha unito due sue grandi passioni: la musica e il mondo delle corse. E non è stata casuale la scelta di Guido Meda, come voce narrante dell’evento che ha intrattenuto il pubblico tra una performance e l’altra.

Ma questo non è stato l’unico riferimento ai motori. In effetti, Max ha voluto fare un vero e proprio tributo ai piloti della Formula 1 e del Moto GP durante la performance de “Gli anni”. Un’esibizione in cui hanno fatto la loro comparsa sui maxi schermi le fotografie dei piloti che hanno fatto la storia delle corse, tra cui Ayrton Senna a cui il cantante ha voluto dedicare anche un pensiero dichiarando: “La morte di Senna qui a Imola è stata una linea di demarcazione per la mia generazione“. Max Pezzali – notiziemusica.it

Il futuro della serie degli 883