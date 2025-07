Il cantante ha raccontato di ricevere spesso commenti offensivi e svelato come sia oggi il suo rapporto con Maria De Filippi.

Valerio Scanu ha partecipato a un’intervista per La Repubblica dove ha raccontato alcuni aneddoti inediti degli esordi della sua carriera, dei commenti offensivi che riceve spesso online e di come siano oggi i suoi rapporti con Maria De Filippi.

Valerio Scanu su Maria De Filippi: “Ci deve essere la volontà da parte di entrambi”

Durante l’intervista, Valerio Scanu ha voluto dedicare del tempo per parlare di come siano i rapporti attuali con Maria De Filippi. In effetti, il cantante aveva conosciuto la popolarità proprio grazie ad Amici, celebre talent di Canale 5, ma le cose con la conduttrice non sono sempre andate bene.

Infatti, oggi non hanno alcun tipo di rapporto, tant’è vero che Valerio ha dichiarato: “Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi. La volontà di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo. Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare“. Valerio Scanu

I commenti omofobi e le critiche sul web

Il cantante ha anche voluto raccontare dei commenti negativi e omofobi che spesso riceve online: “Essendo personaggi pubblici, sappiamo di essere giudicati, ma ormai la gente sul web si sente in diritto di dire qualunque cosa“, ha spiegato Valerio, “Una oggi mi ha scritto una cosa di pessimo gusto: “Tu sei il re dei falliti”. A volte lascio correre, altre mi ci intrippo e rispondo: “Sei incivile” “.