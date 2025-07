Il cantante si è commosso durante il suo concerto allo Stadio San Siro e accolto sul palco una sua ospite inaspettata.

Ieri, domenica 13 luglio, Marco Mengoni si è esibito nella prima delle due date del suo tour, presso lo Stadio San Siro di Milano. Qui, il cantante si è commosso davanti al pubblico e ha accolto sul palco un’ospite inaspettata verso cui ha espresso parole di ammirazione.

“Sono emozionato”: le parole di Marco Mengoni al pubblico

Seppur Marco Mengoni sia ormai abituato a esibirsi in colossali concerti, non ha mai nascosto tutta l’emozione che prova nell’esibirsi davanti ai suoi fan. È successo anche ieri sera durante la prima delle due tappe milanesi del tour del cantante. Qui, infatti, Marco non è riuscito a reprimere le sue emozioni e ha parlato a cuore aperto al pubblico. Di seguito le sue parole:

“Sono così emozionato. Io più che strapparmi le corde vocali non so come ringraziarvi, mi strapperei proprio la pelle ringraziarvi della fiducia che avete riposto in me. Vi voglio ringraziare perché grazie a questi concerti mi sento più vicino a voi, perché sino stato un po’ lontano e non ho fatto uscire nuova musica. Per me è stato un anno molto difficile … E quindi grazie mille dal profondo del mio cuore, non è affatto scontato tutto questo supporto e non lo scorderò mai“.

Marco Mengoni

Marco Mengoni sulla sua ospite: “La stimo tanto”

Il cantante, inoltre, ha voluto fare una sorpresa ai suoi fan invitando un’ospite misteriosa sul palco. Stiamo parlando di Joan Thiele, diventata celebre per la sua “Eco” presentata a Sanremo. Gli artisti si sono esibiti in “Un Fiore Contro il Diluvio” e a fine performance, il cantante ha voluto esprimere parole di ammirazione verso la collega:

Il tour negli stadi di Marco Mengoni

Come anticipato, quella del 13 luglio è stata soltanto la prima data delle due tappe milanesi che il cantante toccherà durante il suo tour negli stadi. Questa sera, 14 luglio, infatti, il cantante si esibirà nuovamente allo Stadio San Siro, per poi proseguire il suo tour in giro per l’Italia. Infatti, dopo Milano, sarà la volta di Padova, Bari e Messina, dove avrà luogo un doppio appuntamento il 23 e il 24 luglio.