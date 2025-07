Durante il live allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha sorpreso i fan con un grande annuncio: un nuovo colossale concerto a Tor Vergata.

Ultimo è inarrestabile e non smette di sorprendere i suoi fan. L’ultimo grande annuncio è avvenuto ieri sera, domenica 13 luglio durante la terza data romana del suo tour negli stadi. Il cantante, infatti, ha rivelato che presto si esibirà nel più grande concerto di sempre a Tor Vergata.

Il nuovo colossale concerto di Ultimo

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, sta vivendo un periodo d’oro per la sua carriera. Il cantautore romano è attualmente impegnato nel suo tour negli stadi di tutta Italia e, durante la terza tappa all’Olimpico di Roma, ha voluto sorprendere i suoi fan con un nuovo importante annuncio.

Infatti, Ultimo, si esibirà in un colossale concerto, il più grande mai fatto nella sua carriera, a Tor Vergata. Ad essere attese sono 120.000 persone e l’evento avrà luogo tra un anno, il 4 luglio 2026 per essere precisi. Un data che non è casuale, dato che proprio il 4 luglio 2019, il cantante si esibiva nel suo primo concerto sold out allo Stadio Olimpico di Roma.

Ultimo

La sorpresa di Ultimo per i fan al parchetto di San Basilio

Ma non è finita qui. Ultimo ha sempre dimostrato di essere molto legato e grato ai suoi fan, tant’è vero che per chi non è riuscito ad acquistare il biglietto per il concerto allo Stadio Olimpico, ha organizzato una diretta trasmessa al parchetto di San Basilio, a lui dedicato dal Comune di Roma.

Inoltre, quando ormai il concerto era finito, Ultimo ha voluto sorprendere i fan appostati proprio nel parco ed è andato a trovarli. Un gesto simbolico e semplice, ma con cui il cantante ha voluto dimostrare ancora una volta tutta la sua gratitudine verso chi lo sostiene da sempre.