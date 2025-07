Fabio Canino, celebre volto TV e presenza fissa a Ballando con le Stelle, ha partecipato in un’intervista per Il Messaggero. Qui ha mosso parole di critica verso Cristiano Malgioglio e lanciato una frecciatina anche nei confronti di Amici, famoso talent show di Maria De Filippi e da sempre competitor di Ballando con le Stelle.

Come anticipato, Cristiano Malgioglio è finito nel mirino di Fabio Canino. Il pretesto? Una profonda critica lanciata dal volto TV e attore nei confronti della Rai. In effetti, la polemica lanciata da Canino riguarda proprio la recente programmazione dei palinsesti Rai a Napoli. In merito a ciò, l’attore ha spiegato: “Ho fatto proposte all’azienda, le idee non sono mai mancate. Però se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo di discussione. Siamo tornati molto indietro“.