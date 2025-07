Una settimana fa, Simone Cristicchi ha annunciato che avrebbe dovuto cancellare il suo concerto in Valle D’Aosta a causa della paralisi di Bell, un’infiammazione del nervo facciale contratta di recente. A distanza di una settimana, il cantautore ha voluto aggiornare i suoi fan spiegando quali siano le sue condizioni di salute attuali.

Simone Cristicchi a voluto spiegare meglio ai propri fan quali siano le sue attuali condizioni di salute. Per farlo, ha deciso di pubblicare una storia sul suo profilo Instagram contenente un importante aggiornamento:

“Mi guardo per un attimo allo specchio e il mio viso è bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama “paralisi di Bell”, ci si vede un po’ più Brutt. Ma sono io, sono sempre io. Per fortuna una forma reversibile, che non lascerà tracce visibili“. Segue poi un importante aggiornamento sul suo tour: “Sto già seguendo tutte le cure previste e prenderò le massime precauzioni per curarmi, ma voglio esserci… Pur sapendo che sarà impegnativo, non voglio arrendermi e farò di tutto per arrivare da voi ristabilito e in piena salute“.