La popstar americana ha pubblicato una canzone contro Ben Affleck, suo ex marito, ispirandosi a quanto fatto da Shakira due anni fa.

Si sa, la musica è un potentissimo strumento attraverso cui è possibile esprimere le emozioni, raccontare il proprio vissuto e talvolta, lanciare delle vere e proprie frecciatine verso gli ex compagni. Lo sa bene Shakira, la quale due anni fa ha realizzato una canzone che era una vera e propria frecciata contro Gerard Piqué, suo ex compagno. Sulle orme della popstar sudafricana si è mossa anche Jennifer Lopez, con un nuovo brano rivolto interamente all’ex marito Ben Affleck.

La nuova canzone di Jennifer Lopez

Si chiama “Wreckage of you” ed è la nuova canzone di Jennifer Lopez. In realtà più che un semplice brano musicale possiamo definirla una “revenge song” a tutti gli effetti, dato che è rivolta a Ben Affleck, suo ex marito da cui ha divorziato di recente.

Il brano è diverso da quello realizzato da Shakira, dato che la popstar americana ha deciso di realizzare una sorta di inno con cui celebrare se stessa, dichiarando anche di aver imparato ad amarsi e a mettersi al primo post. Ma ovviamente non mancano i riferimenti all’ex marito, tant’è vero che una strofa recita: “Grazie per le cicatrici che hai lasciato nel mio cuore. No crollerò a causa di chi sei e di tutto ciò che è rotto dentro di te. Grazie a te, sono più forte, più saggia, migliore di quanti non sia mai stata“.

La storia d’amore con Ben Affleck

Seppur il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia terminato, l’ex coppia è stata unita da una lunga storia d’amore. Tutto è nato nel 2002, quando la popstar conobbe il regista. Poco dopo la proposta di matrimonio, ma la coppia nel 2004 dovette affrontare una profonda crisi che li portò a lasciarsi.

Ma si sa, certi amori fanno giri immensi per poi ritrovarsi, e così è stato anche per Jennifer e Ben. La coppia si è ritrovata nel 2021, per sposarsi poco dopo. Tuttavia, la favola dura veramente poco, dato che nel 2024, Ben Affleck chiede il divorzio dalla popstar, la quale oggi è tornata a parlare di lui proprio in “Wreckage of you”.