Antonello Venditti, di recente, ha fatto un importante annuncio: porterà sul palco di Bari Cinzia, la ragazza autistica che proprio un anno fa il cantante insultò per sbaglio durante un concerto. Uno spiacevole evento che sollevò non poche polemiche e a cui Venditti ha prontamente cercato di rimediare.

Di risposta i genitori di Cinzia si mostrarono comprensivi nei confronti del cantante, tanto da affermare: “Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social. È stato un malinteso“.

Nei mesi successivi l’accaduto, Antonello Venditti ha sempre mantenuto i contatti coi genitori di Cinzia, la ragazza autistica in questione, finché il cantante ha deciso di compiere un bellissimo gesto: invitarla sul palco del suo prossimo concerto a Bari.

Ad aver fatto l’annuncio è stato lo stesso Venditti attraverso una diretta mentre si trovava in auto in viaggio verso il capoluogo pugliese. “Passiamo da una fantastica Pompei a un’altra fantastica Bari, che è uno snodo importante in questa tournée perché ci sarà Cinzia“, ha annunciato il cantante, per poi proseguire: “Tutti pensano che Cinzia sia quella della canzone, invece è quella della ragazza autistica che è stata ferita, ma non volendo, da me“.