La cantante e l’attore si sono lasciati definitivamente, ma di recente sono stati visti assieme in vacanza in Costiera Amalfitana.

La storia d’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom è definitivamente arrivata al capolinea. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso 4 luglio, ma oggi l’ex coppia è stata travolta da un nuovo gossip. Sì perché di recente sono stati visti assieme su uno yacht al largo della Costiera Amalfitana in compagnia anche di Jeff Bezos e Lauren Sánchez.

La vacanza in barca di Katy Perry e Orlando Bloom

Ad aver riportato la notizia della vacanza è stato il celebre settimanale statunitense People. La notizia risale allo scorso 6 luglio e, come scrive il magazine, vedrebbe al centro del gossip proprio Katy Perry e Orlando Bloom. L’ex coppia, infatti è volata in Italia, in Costiera Amalfitana per essere precisi, e qui si sta concedendo un po’ di relax in compagnia dei novelli sposi Jeff Bezos e Lauren Sánchez, loro amici da tempo.

Tuttavia, sembra che il soggiorno italiano sia motivato da ragioni ben specifiche: trascorrere un po’ di tempo assieme a Daisy Dove, la loro bambina, e Flynn, il figlio dell’attore. Infatti, nonostante ormai il loro amore sia giunto a capolinea, Katy e Orlando hanno comunque di rimanere uniti per il bene dei figli.

Katy Perry

Le cause della separazione

Ma cosa ha scatenato la crisi che ha poi portato la cantante e l’attore a scegliersi di separarsi? Ebbene, si dice la causa sia essenzialmente la difficoltà a conciliare due stili di vita caratterizzati da impegni molto diversi tra loro e che spesso li portano a spostarsi in giro per il mondo.

In effetti, Katy attualmente è impegnata nel suo Lifetimes Tour, la tournée che la sta portando a esibirsi in giro per il mondo. Un impegno notevole che inevitabilmente potrebbe aver modificato i loro delicati equilibri famigliari, tanto da far prendere all’ex coppia la difficile decisione di intraprendere due strade separate.