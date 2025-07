Il cantante si è esibito a Milano dove ha fatto una dolce dedica a suo figlio e ricevuto parole di ammirazione da parte di papà Sandro.

Attualmente Ultimo è impegnato in un colossale tour in giro per gli stadi di tutta Italia. Il 7 luglio, il cantante si è esibito nella seconda dara presso lo Stadio San Siro di Milano, dove però è stato colto dal maltempo. Eppure, è stata proprio la pioggia ad aver reso tutto più emozionante, tant’è vero che in questa occasione ha deciso di dedicare una sua celebre canzone a Enea, il primo figlio avuto dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.

La dedica speciale di Ultimo al figlio Enea

La canzone scelta da Ultimo come dedica per il piccolo Enea è “Il bambino che contava le stelle”. Si tratta un celebre brano del cantante che dopo la nascita del piccolo ha assunto un significato tutto nuovo. Ecco quindi che Ultimo ha messo in scena una performance profonda e potente che ha toccato la sensibilità di tutti, inclusa anche Jacqueline e Sandro Moriconi, suo papà.

Ad aver colto la speciale dedica fatta dal cantante al figlio è stata proprio la figlia di Heather Parisi, la quale ha condiviso su Instagram un momento dell’esibizione della canzone con tanto di dedica che recita: “Il papà che contava le stelle“. Ultimo

Le parole orgogliose di papà Sandro Moriconi

A fine concerto, Ultimo ha poi deciso di condividere un momento della sua performance sotto la pioggia. Nel video si vede il cantante sul palco circondato dai suoi fan, mentre la pioggia cade copiosamente dal cielo. Un momento che a quanto pare il maltempo ha reso ancora più intenso e magico, tant’è vero che Ultimo ha anche aggiunto una didascalia carica di emozione:

"Piccola stella sotto la pioggia a San Siro. Ho goduto come un matto. Non può fermarci niente e ce lo siamo dimostrati a vicenda. Tutto questo per me è… PER SEMPRE PER SEMPRE PER SEMPRE."