L’ex cantante dei One Direction ha pubblicato su Instagram un passo di una canzone in cui sembra tirare una frecciata alla celebre band.

Ormai Zayn Malik ha intrapreso un percorso da solista che si sta consolidando piano piano negli anni. Dopo aver detto addio agli One Direction, il cantante britannico si è dedicato a progetti musicali in autonomia, alcuni fortunati, altri meno. Oggi, Zayn è tornato a parlare della band, ma l’ha fatto pubblicando il passo di “Fuchsia Sea”, una canzone ancora sconosciuta di cui non si conosce ancora l’uscita.

Zayn Malik: “Ho lavorato sodo in una band bianca”

Il passo pubblicato da Zayn Malik sulle storie Instagram è alquanto emblematico. Infatti, il cantante ha voluto sfogarsi attraverso la musica e parlare di alcune critiche di razzismo ricevute negli anni passati all’interno della band. Di seguito la traduzione delle tanto discusse strofe:

“Mi sono convertito ai concerti e l’ho fatto per l’inflazione, perché ho lavorato sodo in una band bianca e ridevano ancora dell’asiatico. Se mio nonno potesse tornare indietro, ragazzo, ci sarebbero buone probabilità di uno schiaffo. Solo un giovane con un figlio e una moglie ora, in una nuova terra, so che sognava intensamente, perché ora sono i miei sogni e io li ho afferrati forte con queste due mani“.

I commenti razzisti e islamofobi contro Zayn Malik

Che Zayn Malik in passato sia stato vittima di commenti razzisti e islamofobi, non è una novità. Il cantante ne aveva parlato per la prima volta nel 2015 in un’intervista per The Fader. La causa di questi atti di razzismo non sono altro che le origini di Zayn dato che suo papà è anglo-pakistano.

Per diverso tempo, sul web sono comparsi commenti che lo associavano ad attività di terrorismo islamico come quello che ha causato gli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York o all’Isis. Fino ad oggi si pensava che questi fenomeni di razzismo siano stati sempre messi in atto dal pubblico esterno, ma con questa nuova canzone, in molti stanno ipotizzando che forse ci possano essere stati anche degli episodi simili legati agli altri membri degli One Direction.