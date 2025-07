L’ex concorrente di Amici sta raccogliendo diversi successi, così ha lanciato una frecciata alla prof. con cui ha avuto alcuni scontri.

Ormai è passato qualche mese da quando Amici 24 si è concluso. Dopo la fine del programma, i vari concorrenti hanno intrapreso percorsi differenti tra danza e canto. A tal proposito, di recente è tornato alla ribalta Luk3, ex allievo di Lorella Cuccarini apprezzatissimo dal pubblico durante il talent. Il cantante, infatti, ha deciso di lanciare una frecciata ad Anna Pettinelli, con un non è mai corso troppo buon sangue.

La frecciata di Luk3 ad Anna Pettinelli

L’occasione perfetta per Luk3 per togliersi qualche sassolino è arrivata col suo tour estivo. Il cantante, infatti, è impegnato in alcune esibizioni live, alcune delle quali sold out, come quelle di Roma e Milano. E quale modo migliore per festeggiare se non invitare personalmente Anna Pettinelli a uno dei prossimi live?

È stata proprio questa la scelta adottata dal cantante, il quale ha condiviso su TikTok un post rivolto direttamente alla prof. di canto: “Anna le cose tra di noi non sono mai andate bene ma… in segno di pace sei ufficialmente invitata ai miei concerti“, ha scritto Luk3. A completare il tutto una foto che annuncia il sold out a Roma e Milano.

Gli scontri tra Luk3 e Anna Pettinelli

Chi ha seguito il talent sa bene che all’interno della scuola non corresse buon sangue tra Luk3 e Anna Pettinelli. La professoressa ha sempre criticato il fatto che il giovane cantante avesse degli evidenti limiti sia vocali che artistici. Nel corso delle settimane si sono verificati diversi scontri in studio, alcuni che hanno portato a vere e proprie polemiche anche nel pubblico. Un esempio? Quando Anna decise di assegnare a Luk3 “Love on the Brain” di Rihanna, una canzone complessa dal punto di vista tecnico con cui sarebbe stato messo in difficoltà.

Eppure, finito il talent, Luk3 ha confessato di aver apprezzato le critiche mosse dalla prof. : “Alla fine del percorso ho capito che mi hanno fatto bene, che mi hanno rafforzato. E che, nonostante tutto, provo stima per Anna“.