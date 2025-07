Il cantante si trova in vacanza a Ponza, così ho postato una foto del soggiorno e si è mostrato orgoglioso del figlio Pietro.

È tempo d’estate anche per Gianni Morandi, il quale ha deciso di scegliere come meta la bellissima Isola di Ponza, situata nel Mar Tirreno tra Latina e Napoli. Per l’occasione, il cantante ha condiviso una foto in compagnia della moglie, ma ha voluto anche esprimere delle parole di orgoglio per Tredici Pietro, suo figlio.

Gianni Morandi spensierato in vacanza con la moglie Anna

Il cantante non è da solo sull’isola laziale. Con lui Anna Dan, sua moglie, con la quale si sta godendo un po’ di relax. Gianni Morandi ha così deciso di condividere coi propri fan un romantico scatto insieme alla moglie, con tanto di didascalia: “Ho incontrato una biondina a Ponza“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) Ma non solo. Infatti, Gianni ha anche condiviso altri momenti della sua vacanza, come il pomeriggio al mare, piuttosto che un suggestivo tramonto visto dal catamarano. Insomma, una meritata pausa che ha scatenato una pioggia di commenti da parte dei fan: “Bellissima coppia“, scrive uno, “Buona vacanza Gianni“, aggiunge un altro. Non sono poi mancati alcuni fan che hanno voluto informare il cantante di apprezzare molto la musica di Tredici Pietro, suo figlio.

Gianni Morandi orgoglioso di Tredici Pietro

Ma oltre a essere un cantante, Gianni Morandi è sopratutto un papà che supporta i propri figli. Tra questi Pietro, il quale ha deciso di seguire le sue orme e diventare cantante, dedicandosi alla musica rap. Una scelta che l’ha portato a scegliere un particolare nome d’arte, ossia Tredici Pietro e che gli ha permesso di collaborare con importanti esponenti del genere rap, come Fabri Fibra.

Tredici Pietro

A tal proposito, Gianni ha voluto manifestare tutto il suo orgoglio nei suoi confronti condividendo anche una foto accompagnata da “Che gusto c’è”, la canzone di Tredici Pietro e Fabri Fibra che sta conquistando le radio.