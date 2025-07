Angelina Mango ha saputo circondarsi di persone che la stanno accompagnando nella sua incredibile carriera musicale. Tra queste spicca Marta Donà, la sua manager, alla quale la cantante è unita da un profondo affetto. Nelle scorse ore, Marta ha festeggiato il compleanno, così Angelina ha colto l’occasione per farle gli auguri.

Quello tra Angelina Mango e Marta Donà è un rapporto che va ben oltre gli impegni lavorativi. Stiamo parlando di un legame di amicizia e affetto reciproco che entrambe non hanno mai voluto tenere nascosto.

Non a caso, Angelina ha voluto augurare buon compleanno a Marta a modo suo, pubblicando un bellissimo post su Instagram. Il contenuto è costituito da un carosello fotografico contenente alcuni scatti di lei e Marta, uniti anche a screenshot di messaggi e meme. A completare il tutto, una dolcissima dedica che recita: “Sai, io ti amo proprio e anche se non sono per niente romantica e dolce come te, oggi voglio dirlo a tutti, auguri martadonà. Il nostro futuro è nei tuoi occhi nei miei“.