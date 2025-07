Il cantante ha smentito una fake news secondo cui avrebbe rischiato di rimanere soffocato a causa di una lisca di pesce.

Nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio una notizia (falsa) secondo cui Biagio Antonacci avrebbe rischiato di soffocare a causa di una lisca di pesce. Un evento che si dice risalga a più di dieci anni fa, ma che è diventato virale solo ora. Tuttavia, il cantante ha voluto prendere parola e dire una volta per tutte come siano andate realmente le cose.

“Sto bene”: Biagio Antonacci rassicura i fan

La notizia era ormai diventata così virale che Biagio Antonacci non è riuscito a fare finta di nulla, preferendo prendere parola e porre fine una volta per tutte all’indiscrezione. Il cantante, infatti, ha voluto rassicurare i propri fan pubblicando sul suo profilo Instagram in cui lo si vede stare benissimo.

In effetti, il contenuto è un carosello fotografico in cui Biagio suona la chitarra all’interno di una liuteria, piuttosto che indossa una vivace vestaglia gialla davanti probabilmente all’ingresso dell’abitazione. Ma non solo, dato che tra le due foto ne compare una terza: si tratta di un articolo reperibile online che parla del presunto incidente della lisca di pesce, con tanto di scritta gigante “FAKE” in colore rosso in sovrimpressione.

A completare il tutto una didascalia con una il cantante dice definitivamente la sua verità: “Come vedete sto molto bene… le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio Antonacci (@biagioantonacci)

L’origine della storia del soffocamento