Il cantante si è esibito allo Stadio San Siro, dove ha chiamato sul palco sua mamma e le ha regalato una Birkin di Hermès.

Iera sera, mercoledì 9 luglio 2025, Lazza si è esibito in un colossale concerto allo Stadio San Siro di Milano. Durante la performance non sono mancati i colpi di scena, come la presenza sul palco di sua nonna e di sua mamma. Ed è proprio a quest’ultima che il rapper ha voluto fare una sorpresa inaspettata per ringraziarla.

La sorpresa di Lazza per la sua mamma

La mamma di Lazza è stata la prima ospite che il cantante ha fatto salire sul palco durante il suo concerto. Un gesto che il rapper ha voluto compiere per poterla ringraziare del suo sostegno che negli anni non è mai mancato. “Vieni socia, volevo farti vedere che meraviglia“, ha detto il cantante al microfono. Dopodiché si è diretto verso sua mamma, nascosta dietro il palco e, prendendola per mano, l’ha portato al centro del palco.

A questo punto, Lazza ha proseguito: “Questo è merito tuo e anche se un giorno sì ci scorniamo e pure l’altro, mi sembra giusto ringraziarti“. E qui è arrivata la sorpresa: il rapper le ha porto un sacchetto di Hermès, nota casa di moda francese, contente una Birkin, probabilmente il modello di borsa più iconico ed esclusivo della maison. “Il regalo non è niente rispetto a quello che ha sopportato in questi trent’anni“, ha concluso rivolgendosi al pubblico, dopodiché ha ripreso a cantare. Di seguito il video: @aminelmu ‘Sono una persona che ci tiene ad essere coerente con quello che scrive’ chapeaux @Lazza 😅 #lazza #mamma #birkin #regalo #sansiro #concerto #milano #perte #fy #stadio ♬ suono originale – Aminn

Il tour di Lazza

In ogni caso, quella allo Stadio San Siro di Milano è solo una delle tante tappe del Locura Summer Tour 2025, la tournée estiva di Lazza. Il cantante, infatti, nelle prossime settimane si esibirà in altri numerosi concerti in giro per l’Italia. Tra le tappe vi sono anche città importanti come Genova, Roma, Catania, Salerno e Lecce.