Il rapper e la modella hanno annunciato la nascita di Sveva, la loro prima bambina: “Siamo innamorati persi, è una magia”.

Lunedì 7 luglio 2025, Ernia e Valentina Cabassi sono diventati finalmente genitori di Sveva, la loro prima bambina. Il rapper e la modella hanno voluto condividere la notizia coi fan soltanto il 9 luglio, a qualche giorno dalla nascita.

“È una magia”: il dolcissimo annuncio di Ernia e Valentina

La notizia della nascita di Sveva è stato del tutto inaspettata per i fan di Ernia. In effetti, la coppia ha comunicato il lieto annuncio soltanto nella giornata di ieri 9 luglio, spiegando però che la piccola fosse nata qualche giorno prima, il 7 per essere precisi.

Valentina ha così deciso di condividere coi fan la loro gioia con un bellissimo post sul suo profilo Instagram. Si tratta infatti di un carosello fotografico contenente alcuni scatti delle prime ore di vita della piccola Sveva, tra cui una serie di fotografie in stile Polaroid scattate all’interno dell’ospedale. A completare il tutto, una tenera dedica che recita: “07/07/25 la nostra Sveva. Siamo innamorati persi è una magia“, con tanto di cuore di rosso.

Il significato del nome “Sveva” e l’aborto

I più curiosi si saranno probabilmente domandati del perché Ernia e Valentina abbiano deciso di chiamare la loro bambina proprio Sveva. Ebbene, si tratta di un nome che fa riferimento a un passo del brano “Buonanotte“, celebre canzone del rapper contenuta nel suo ultimo disco pubblicato. Infatti, una strofa del brano recita: “Ti avrei chiamata Sveva se fossi stata bambina“.

Ma di cosa parla la canzone? Ebbene, si tratta del racconto straziante di un momento complesso che la coppia ha dovuto affrontare, ossia la decisione volontaria di abortire. Una scelta dolorosa, ma necessaria, presa in un momento in cui nessuno dei due era pronto a diventare genitore.