Arisa ha da sempre un rapporto speciale con Festival di Sanremo, tant’è vero che sognerebbe di potervi partecipare di nuovo.

Quello che si è instaurato tra Arisa e il Festival di Sanremo è un legame speciale che il tempo ha rafforzato sempre di più. In effetti, la cantante si è sempre distinta per le sue performance potenti anche sul palco dell’Ariston, uno dei più temuti di sempre. Eppure, sembra proprio che la cantate non veda l’ora di poter partecipare di nuovo alla kermesse.

Il desiderio segreto di Arisa

Come anticipato, quello che lega Arisa al Festival di Sanremo è un legame speciale. La cantante, infatti, è un nome ormai consolidato tra i big che ogni anno si alternano per cercare di conquistare il tanto ambito premio. Del resto, non dobbiamo dimenticare che Arisa ha partecipato a ben sette edizioni della celebre kermesse, l’ultima risalente al 2021.

Ma dopo quell’anno non è mai più stata accettata dalla produzione. Eppure Arisa non si arrende, anzi, ancora oggi continua a sognare di potersi esibire di nuovo sul quel tanto ambito palco. Ad averlo rivelato è stato Giuseppe Candela, celebre giornalista, il quale, in un’intervista per il settimanale Chi ha rivelato che per Arisa il Festival sia “quasi un’ossessione“.

Tutte le partecipazioni di Arisa al Festival di Sanremo

Alcuni si potrebbero domandare come mai Arisa sia così legata alla kermesse. Ebbene, la risposta risiedere proprio nel percorso che la cantante ha affrontato sul palco dell’Ariston durante gli anni. Un’avventura che le ha permesso di crescere sia dal punto di vista artistico che personale, proponendo al pubblico sempre nuove canzoni.

In effetti, per Arisa l’avventura è iniziata nel 2008, quando vinse SanremoLab ed è proseguita nel 2009 con la vittoria della categoria delle Nuove proposte. Il segreto della vittoria? “Sincerità”, una delle sue canzoni più celebri di sempre. Successivamente è entrata nella categoria dei Big, dove nel 2012 si è classificata seconda con “La notte”, mentre nel 2014 ha conquistato la vittoria grazie a “Controvento”.

Arisa

Il futuro di Arisa

In ogni caso, non sappiamo ancora se Arisa verrà chiamata per partecipare al Festiva di Sanremo 2026. Infatti, al momento non si sa ancora quali saranno i volti della prossima edizione della celebre kermesse, fatta eccezione per Carlo Conti che tornerà alla redini del programma.

Tuttavia, la cantante ha in programma un importante impegno che la vedrà prossimamente molto impegnata: stiamo parlando di The Voice, dove Arisa ricoprirà il ruolo di giudice occupando una delle tante ambite poltrone rosse.