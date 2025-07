La cantante ha pubblicato un post in cui compare col pancione in compagnia di Valerio Pastore, suo compagno e papà della piccola.

Alessandra Amoroso continua a esibirsi e a portare a termine tutti gli impegni che si era prefissata. In effetti, la cantante salentina è incinta all’ottavo mese di Penelope, la sua bambina avuta dal compagno Valerio Pastore. Ma nonostante ciò Alessandra sta andando avanti col suo Summer Tour, tant’è vero che in un recente post su Instagram ha voluto condividere alcuni degli ultimi passati sul palco, col suo team e in compagnia proprio del fidanzato Valerio, da sempre molto riservato sulla sua vita privata.

Gli inediti scatti con Valerio Pastore

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un post di Alessandra Amoroso condiviso sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando di un carosello fotografico in cui la cantante ha voluto riunire alcuni scatti degli ultimi momenti trascorsi in tour. Tra questi vi sono alcune foto delle sue esibizioni live, le sedute di make up pre-concerto, alcuni momenti a tavola col suo team e sopratutto le rarissime foto con Valerio Pastore, il suo compagno.

In effetti, Valerio è da sempre molto riservato sulla sua vita privata ed è raro vederlo comparire sui social. Eppure, questa volta ha fatto un’eccezione, dato che compare intento a baciare il pancione della sua Alessandra, avvolta da un bellissimo vestito rosa e sorridente più che mai. A completare il tutto una didascalia ironica in pieno “stile Alessandra” che recita: “Diciamo che questo Summer Tour me lo sto vivendo di pancia“.

Il futuro stop al tour di Alessandra Amoroso

Come anticipato, Alessandra Amoroso è inarrestabile e nonostante la gravidanza avanzata continua a esibirsi sui palchi delle più importanti città italiane. Del resto, la stessa cantante in passato aveva dichiarato che avrebbe continuato a cantare fino alla fine, portando a termine tutti gli impegni che si era prefissata.

Alessandra Amoroso

Fanno eccezione alcune date cancellate, ossia quella del 18 agosto a Rocella Ionica, del 6 settembre a Macerata e del 24 settembre a Napoli, troppo vicine alla nascita della piccola Penelope. Infatti, come aveva dichiarato la stessa Alessandra, la sua bambina dovrebbe venire al mondo il prossimo settembre.