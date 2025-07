La mamma di Giorgia ha voluto rispondere a Donatella Rettore, la quale ha definito la cantante la copia di Whitney Houston.

Ha scosso l’opinione pubblica la critica fatta da Donatella Rettore a Giorgia. La cantante, infatti ha paragonato la collega a Whitney Houston, ritenendola troppo sopravvalutata. Di recente, ha preso la parola anche la mamma di Giorgia, la quale ha voluto rispondere a Donatella tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram.

La replica della mamma di Giorgia

Le parole di Donatella Rettore non sono passate inosservate a Elsa Giordano, mamma di Giorgia. La donna, infatti, ha in più occasioni preso le parti della figlia, anche quando la cantante al Festival di Sanremo 2025 riuscì a conquistare soltanto la sesta posizione in classifica con “La cura per me“.

Con un post su Instagram, Elsa ha voluto rispondere a Donatella Rettore. Il contenuto consiste in una fotografia in cui lei e lei e la figlia si abbracciano e sorridono alla fotocamera. A completare il tutto una didascalia: “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!!!!!“.

Il paragone con Whitney Houston

In realtà Donatella Rettore non è l’unica ad aver paragonato Giorgia a Whitney Houston. Questo confronto, infatti, non è nuovo per la cantante di “La cura per me”, anzi, negli anni diverse persone l’hanno paragonata alla celebre cantante americana per via della potenza della sua voce.