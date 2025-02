Elsa Giordano, mamma della cantante Giorgia, racconta le sfide che la figlia ha affrontato e il meritato successo.

In un’intervista per il settimanale “Dipiù”, Elsa Giordano, mamma di Giorgia, ha raccontato i momenti difficili e le sfide che la celebre cantante ha dovuto affrontare. Tra X Factor e Sanremo 2025, Giorgia sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera. Ma come racconta la mamma: “Per Giorgia gli anni più recenti sono stati davvero difficili.”

Dagli esordi al successo

Oggi Giorgia è una cantante di successo ma da piccola era molto timida. La mamma racconta: “Si vergognava di farsi ascoltare da me e da suo padre e per esibirsi andava sotto al tavolo della cucina” . Il padre, anche lui musicista le fece registrare un brano, portandola in alcune tv private. Giorgia si nascondeva sotto un cappellino, arrivando a fingersi un maschietto. L’esperienza fu un trauma e per un periodo smise addirittura di cantare. La carriera di Giorgia decollò col gruppo “I Piloti“, quando il loro primo disco attirò l’attenzione di Pippo Baudo. Poco dopo i genitori di Giorgia si separarono, tuttavia secondo la mamma, fu lei a soffrirne maggiormente: “Accettare la separazione è stato difficilissimo. Mi tenevo tutto dentro, tra lacrime e dolore. Fortunatamente, Giorgia ne risentì pochissimo“. Il problema del cambio generazionale La mamma ha continuato l’intervista parlando di quanto il periodo del Covid sia stato difficile per Giorgia: “L’ho vista parecchio in crisi. Non era più coinvolta dalle cose della musica, era distante e preoccupata“. La cantante, infatti, ha sofferto del cambio generazionale che ha coinvolto il mondo della canzone. “Prendere atto che i tempi sono cambiati non è sempre facile. Poi avendo Giorgia un figlio adolescente, mio nipote Samuel, quel cambiamento di gusti del pubblico lo ha vissuto tutti i giorni parlando con lui“, racconta Elsa.

Sanremo e la critica di Mogol

Nonostante le recenti critiche mosse da Mogol sulla sua voce e la sesta posizione a Sanremo 2025, per Elsa Giordano la vincitrice è Giorgia. Dopo aver ascoltato il suo brano “La cura per me“, lo stesso pubblico ha mostrato il proprio disappunto sulla posizione della cantante, animando l’Ariston con fischi durante la lettura della classifica finale.

“Per quanto mi riguarda, mia figlia ha comunque vinto”, ha dichiarato Elsa, aggiungendo: “Giorgia è una donna consapevole di quello che è. Non deve dimostrare niente a nessuno, tantomeno al Festival di Sanremo.” Giorgia, Mc Roma, 19/06/2024 – presentazione dei palinsesti Sky, foto di Mario Cartelli

Emanuel Lo: un dono dal cielo

La signora Giordano ha poi ricordato Alex Baroni, ex fidanzato di Giorgia: “Dopo la sua scomparsa, mia figlia ha vissuto un periodo drammatico. Era di una magrezza impressionante e non ero mai stata così preoccupata per lei“. Nonostante i momenti difficili la cantante ha ritrovato la felicità con il coreografo Emanuel Lo, definito dalla mamma “un dono dal cielo da parte di Alex“.