Chiara Ferragni affronta un periodo di sfide complesse: dalla perdita del team di comunicazione a difficoltà finanziarie e legali.

Chiara Ferragni, celebre imprenditrice digitale e icona del mondo della moda, sta vivendo un momento particolarmente difficile. Dopo lo scandalo legato al pandoro Balocco, la sua immagine e le sue aziende stanno subendo un duro colpo. La situazione è ulteriormente complicata dalla decisione del suo team di comunicazione di porre fine alla collaborazione, lasciando Ferragni a fronteggiare una serie di sfide economiche e legali.

Le sue società, Tbs Crew e Fenice, hanno registrato perdite significative, mentre una causa milionaria con Safilo minaccia di aggravare ulteriormente la sua posizione. Nonostante le difficoltà, Ferragni sembra determinata a trovare nuove opportunità per rilanciare il suo marchio.

Il team di comunicazione abbandona Chiara

La decisione del team di comunicazione di Chiara Ferragni di interrompere la collaborazione con lei segna un altro colpo alla sua già fragile immagine pubblica. Il team, guidato da Roberta Sarzanini, era stato ingaggiato per risollevare l’immagine dell’influencer dopo la controversa vicenda del pandoro Balocco. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, l’accordo si è incrinato per incompatibilità di pensiero.

Pare che Ferragni abbia deciso di mettere in pausa il lavoro del team per andare in vacanza, una scelta che non è stata ben vista da Sarzanini, specialmente alla vigilia di un processo importante. La Sarzanini ha quindi optato per lasciare l’incarico. Nonostante questo, Ferragni sembra aver già un sostituto in mente, Dalia Gaberscick, nota per la gestione di diversi cantanti, suggerendo forse un interesse verso il mondo televisivo.

Le difficoltà finanziarie delle società

Anche sul fronte finanziario, Chiara Ferragni sta affrontando sfide significative. Le sue società, Tbs Crew e Fenice, hanno registrato una perdita complessiva di quasi 6 milioni di euro. Questa difficile situazione economica è in parte attribuibile al caso Balocco, che continua a influenzare negativamente i conti dell’influencer.

Per cercare di arginare le perdite, Ferragni ha già chiuso i suoi negozi fisici e ha liquidato il ramo retail della sua società, concentrandosi sul rilancio del brand. Le previsioni per il 2025 indicano che dovrebbero emergere nuove opportunità di crescita, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il marchio Ferragni.

Chiara Ferragni sfilata Autunno/Inverno 2023/2024 – notiziemusica.it

La battaglia legale con Safilo e il futuro incerto

Oltre alle difficoltà economiche, Chiara Ferragni deve affrontare anche una causa legale con Safilo, che richiede un risarcimento di 5,9 milioni di euro. Safilo, che ha interrotto la collaborazione con Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Gate, accusa l’influencer di “violazione dei principi etici”.

Questa controversia si aggiunge alle già numerose sfide che Ferragni sta affrontando. Nonostante la situazione complessa, l’imprenditrice sembra determinata a superare le difficoltà e a cercare nuovi modi per valorizzare il suo brand. Il prossimo novembre sarà cruciale, quando Ferragni dovrà presentarsi di nuovo in tribunale per affrontare la causa con Safilo.