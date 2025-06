L’ex Amici ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rapporto con TrigNO, suo amico e rivale nel talent e parlato anche di amore.

Nicolò Filippucci è uno dei volti di Amici 2024 che è rimasto nel cuore del pubblico. Con le sue canzoni e i duetti con TrigNO, suo ex rivale nel talent di Maria De Filippi, ha fatto breccia nel cuore dei fan, diventando uno di quei concorrenti che il pubblico probabilmente ricorderà. Di recente, inoltre, ha preso parte a un’intervista per Gay.it, celebre portale sul web, dove ha risposto ad alcune domande.

Le parole di Nicolò su TrigNO

La domanda che cui Nicolò Filippucci ha risposto è la seguente: “Spesso sui social si è parlato della tua ship con TrigNO: come descriveresti il vostro rapporto?“. Di fronte al quesito, il cantante non ha avuto dubbi, dichiarando che tra lui e il collega ci sia una profonda amicizia fatta di stima e di affetti reciproco. Di seguito le sue parole:

“TrigNO l’ho sempre visto come un fratello maggiore. E, secondo me, io e lui ci completiamo: dove io non sono, lui c’è, e deve lui non è, ci sono io. Durante Amici, ma sopratutto nella fase Serale, mi ha aiutato tantissimo. La sua sfrontatezza anche sul palco, mi ha dato tanto. È una persona che ho osservato con ammirazione durante tutto il percorso. Lo stimo molto e gli voglio tanto bene“.

Un’amicizia forte, che si è amplificata grazie ai duetti cantanti durante il Serale, tant’è vero che oggi i due cantanti continuano a restare in contatto nonostante gli impegni reciproci.

Trigno Amici di Maria De Filippi, si esibisce al Foro Italico, Roma – notiziemusica.it

L’amore secondo Nicolò

Ma non è tutto, dato che successivamente Nicolò ha dovuto rispondere ad alcune domande inerenti al tema dell’amore. Ebbene, in merito a ciò, il cantante ha dichiarato che per lui l’amore sia un sentimento potente capace di smuovere le persone, sopratutto chi vive d’arte.

In effetti, spesso i brani di Nicolò raccontano alcune sue relazioni passate, focalizzandosi sopratutto sulle delusioni d’amore. Ma non solo, dato che in alcuni casi l’ispirazione proviene dai racconti fatti da altre persone.