Alcune voci sostengono che tra Olly e Belen possa esserci un possibile flirt: dal concerto alle visite a casa, ecco cosa sappiamo.

Olly e Belen Rodriguez stanno infiammando il mondo del gossip. In effetti, il cantante e la conduttrice TV sono stati visti in perfetta sintonia e confidenza durante il concerto di Marracash allo stadio San Siro di Milano. Ma non è tutto, dato che secondo le indiscrezioni, ultimamente Belen avrebbe fatto spesso visita a casa del cantante.

Olly, Belen e la complicità al concerto di Marracash

Ad aver acceso il gossip sono stati alcuni video pubblicati sul web in cui Olly e Belen sono apparsi assieme e in perfetta sintonia durante il concerto di Marracash a San Siro. Entrambi, infatti, erano presenti all’evento e stando al racconto dei presenti sembravano perfino molto complici e in confidenza. Alcune fonti hanno addirittura riportato che siano rimasti “incollati” l’uno all’altra per tutta la serata.

Nello specifico, a testimoniare il fatto che entrambi fossero al concerto del rapper, un video in cui Belen balla e si lascia andare a un twerking, mentre il cantante la osserva sorridendo sullo sfondo.

Ma non è tutto. Il gossip è stato alimentato anche da uno scoop rivelato da Alessandro Rosica, esperto di gossip. Quest’ultimo, infatti, ha rivelato che negli ultimi tempi, Belen avrebbe fatto spesso visita a casa di Olly, situata nel cuore di Milano.

Olly e Belen: come è nato il gossip

Tuttavia, non si tratta del primo scoop che vede Olly e Belen coinvolti in prima persona. Non molto tempo fa, infatti, la showgirl e conduttrice TV aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui si sentiva in sottofondo una canzone del cantante genovese. A completare il tutto una frase scritta dalla stessa Belen che recita: “Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere“. Belen Rodriguez ospite nelprogramma TV Sta Sera C’è Cattelan ad aprile 2024 – notiziemusica.it

In ogni caso, al momento né Olly, né Belen hanno voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Pertanto, mentre i social azzardano molteplici ipotesi, per avere delle notizie attendibili in merito, bisognerà aspettare le parole dei due diretti interessati.