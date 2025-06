L’artista si sta prendendo del tempo per potersi riscoprire e ha colto l’occasione per rivoluzionare il suo look diventando irriconoscibile.

Ormai è passato qualche tempo da quando Angelina Mango ha annunciato di aver bisogno di prendersi una pausa dal palcoscenico. La cantante, quindi, per un po’ è scomparsa dai social, per poi poco a poco farvi un timido ritorno. Ma non è tutto: Angelina, infatti sta affrontando una vera e propria metamorfosi, il ché l’ha portata anche a cambiare look. Scopriamo com’è cambiata.

Il nuovo look di Angelina Mango

Angelina Mango ha sempre condiviso coi fan quello che le capita nella vita. L’ultima novità è un vero e proprio cambio di look, una scelta che a tratti l’ha resa irriconoscibile. Ebbene, per fare ciò, la cantante si è affidata al suo profilo TikTok, dove conta circa 1 milione di followers.

Angelina, infatti, ha deciso di condividere alcuni video dove si mostra con un nuovo stile. Ad aver subìto il cambiamento maggiore sono proprio i capelli della cantante, la quale ha optato per un taglio un po’ più corto con tanto di frangia. Ma non è tutto: la vincitrice di Sanremo 2024, infatti ha modificando anche il suo guardaroba. Scopriamo quali sono state le sue scelte.

Angelina Mango

Angelina Mango e il nuovo guardaroba

Dunque, il cambiamento di Angelina non ha coinvolto solo il suo taglio di capelli, ma anche il guardaroba. Ebbene, la cantante ha sfoggiato sui social alcuni look anche molto diversi tra loro: dal tubino con stivali country agli shorts di jeans con tanto di t-shirt e berretto, da un romantico abitino a pois a bermuda, polo e marsupio.

Insomma, stiamo parlando di abbinamenti differenti, segno che Angelina si trovi ancora in quella fase di scoperta della sua personalità. Pertanto, la scelta di indossare outfit diversi non è un caso, dato che così facendo, la cantante sta cercando di esprimere quelle che sono tutte le sue sfaccettature tanto amate dai fan.