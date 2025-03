Chi è Nicolò Filippucci, cantante di Amici 24

Nicolò Filippucci: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore perugino di Amici di Maria De Filippi.

Arrivato ad Amici con un sogno nel cuore, quello di riuscire a conquistare un posto nel mondo della musica italiana, Nicolò Filippucci è un artista pronto a far conoscere al grande pubblico il proprio talento e la propria musica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nicolò Filippucci: biografia e carriera

Nicolò Filippucci è nato a Corciano, in provincia di Perugia, nel 2007. Non conosciamo la sua data di nascita precisa. Anche sui suoi genitori non abbiamo alcuna informazione, non sappiamo che lavoro facciano il padre e la madre e non sappiamo se abbia fratelli o sorelle. L’unica cosa che sappiamo è che ha fin da bambino una grande passione per la musica.

A soli 7 anni comincia a suonare la chitarra e due anni dopo partecipa allo spettacolo Giungla, cantando nel coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che dal 2021 ha cominciato a prendere parte a diversi concorsi canori. Con il singolo fingere è riuscito ad arrivare alla finale del Cantagiro, mentre l’anno dopo ha superato le audizioni del Tour Music Fest arrivando alla finale di San Marino.

Al di là di queste prime esperienze di discreto livello, nel corso della sua carriera ha pubblicato alcuni singoli inediti come Fingere e Senza parlare, ma il grande salto è arrivato con l’ingresso nella scuola di Amici. In occasione dell’ingresso nella scuola ha presentato il brano Lose Control, non convincendo molto Rudy Zerbi. A dargli invece un banco è stata Anna Pettinelli.

Nicolò Filippucci ad Amici

Grande protagonista durante la prima parte del talent, viene spesso premiato nelle gare di Canto, ricevendo i complimenti anche da molti giudici esterni, tra cui Noemi. Dopo alcune critiche di Zerbi è entrato però in crisi, vivendo diverse settimane di difficoltà e rischiando più volte di essere eliminato.

Desideroso di arrivare fino in fondo, Nicolò ha però saputo rimboccarsi le maniche, ha rialzato la testa, migliorando la sua interpretazione, e alla fine è riuscito a conquistare per primo la maglia d’oro del Serale. Durante la sua avventura nella scuola ha pubblicato diversi singoli: Non mi dimenticherò, Yin e Yang e Cuore bucato.

La vita privata di Nicolò Filippucci: chi è la fidanzata

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Al momento non sappiamo se sia fidanzato o sia single, ma è probabile che nel corso della sua avventura nel talent i fan potrebbero scoprire nuovi dettagli.

Sai che…

– Fino al suo ingresso ad Amici ha continuato a vivere con i suoi genitori a Perugia.

– Ha vinto il concorso Il Mio Canto Libero di S. Maria degli Angeli.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Nicolò Filippucci ha un account da migliaia di follower, mentre su TikTok ha un account ancora poco utilizzato.

