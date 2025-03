Chi è Kiffa, il rapper ospite della seconda stagione di Nuova scena

Kiffa: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper torinese apparso come ospite in Nuova scena.

Tra i nomi che hanno fatto grande il rap italiano, pur non arrivando mai davvero al mainstream, c’è anche Kiffa, uno degli eroi degli anni Novanta. Amico di Fabri Fibra, è considerato come uno dei rapper più autorevoli della sua generazione, e non solo della scena torinese. Lo dimostra anche la sua apparizione come ospite nella seconda stagione del programma Nuova scena, con lo stesso Fibra tra i giudici. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kiffa: biografia e carriera

Non conosciamo il vero nome di Kiffa. Sappiamo però che è nato a Torino nel 1977. Cresciuto con una grande passione per la musica, si è avvicinato alla cultura hip hop nel 1990, agli albori del genere in Italia, inizialmente come ascoltatore vorace del rap d’Oltreoceano, inizialmente quello dei Public Enemy.

Da allora la sua passione per questo genere non si è più scemata, e lo ha portato a scoprire grandi nomi come De La Soul, Naughty by Nature, N.W.A. e poi tutti i big della nascente scena italiana.

Microfoni – notiziemusica.it

Ad avvicinarlo al rap italiano, più che il fenomeno delle posse, è in realtà la scoperta del programma Venerdì rappa e in particolar modo dei THC di Torino. Seguendo questo fenomeno, nel 1995 per la prima volta ha modo di partecipare all’evento Hip Hop Village, un primo evento rap con vari pionieri della Vecchia Scuola nella sua città.

Da lì, decide di mettersi davvero alla prova, seguendo con passione vari contest di freestyle e partecipandovi in prima persona in più occasioni. Uno dei suoi freestyle più famoso è Mortal Kombat Fabri Fibra vs Kiffa del 2001, un momento storico per la musica rap che ha unito due dei più talenti più brillanti della loro generazione.

Successivamente ha dato alle stampe, nel 2011, l’album In My Room e si è legato all’etichetta Soulville.

Cosa fa oggi Kiffa

Nome importantissimo nella scena torinese, non è mai riuscito a imporsi a livello nazionale, ma ha guadagnato una certa notorietà apparendo come ospite in una puntata della seconda stagione del contest Nuova scena su Netflix, con giudici Rose Villain, Geolier e lo stesso Fibra.

La vita privata di Kiffa: moglie e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia sposato o abbia dei figli, anche perché non sembra avere alcun account personale sui social network.

Sai che…

– Da ragazzo amava il grunge, un genere di musica rock.

– Si è distinto soprattutto nei freestyle, ottenendo buoni piazzamenti in vari contest.

– Ha fatto parte dei One Flava, gruppo rap torinese.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere a Torino.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kiffa, ecco una playlist presente su Spotify: