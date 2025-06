Elodie e le rivelazioni della sorella

La trasformazione di Elodie, da giovane timida a icona della musica italiana grazie al supporto della sorella Fey.

Elodie, oggi una delle voci più influenti della musica italiana, ha percorso un lungo cammino per raggiungere il successo. Nonostante la sua attuale sicurezza sul palco, la cantante ha vissuto una giovinezza caratterizzata da insoddisfazioni e insicurezze legate alle sue doti canore. A rivelare questo lato inedito della sua vita è stata la sorella minore, Fey Di Patrizi, che ha condiviso dettagli toccanti sulla loro infanzia e il rapporto che le lega. Cresciute nella periferia di Roma, le due sorelle hanno costruito un legame indissolubile che ha giocato un ruolo cruciale nel superare le difficoltà e nel raggiungere i propri obiettivi personali e professionali.

Elodie, oggi celebre per la sua presenza scenica e la sua voce inconfondibile, non è sempre stata così sicura di sé. Fey ha raccontato che, da adolescente, Elodie era “timidissima e si vergognava proprio di cantare fuori casa, davanti a sconosciuti”. Questa confessione sorprende chiunque conosca l’artista di oggi, abituata a esibirsi davanti a migliaia di persone.

Secondo Fey, la loro madre svolgeva lavori umili, ma la famiglia non ha mai fatto mancare nulla alle due ragazze, nemmeno dopo la separazione dei genitori. Questo contesto familiare, seppur difficile, ha cementato il legame tra Elodie e Fey, rendendo la sorella maggiore un punto di riferimento fondamentale.

Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Un legame indissolubile

La crescita nella periferia romana, in un ambiente non sempre facile, ha visto le due sorelle affrontare insieme molte esperienze, sia positive che negative. “Abbiamo vissuto molte esperienze”, ha dichiarato Fey, sottolineando come questo vissuto condiviso abbia rafforzato la loro unione.

Elodie non è stata solo una sorella maggiore per Fey, ma una figura di sostegno costante. “Fin da piccola, sapere che lei c’era mi ha aiutato molto”, ha ricordato Fey, enfatizzando l’importanza del sorriso della sorella, che le trasmetteva sicurezza e amore.

Il presente di Fey a Milano

Oggi, Fey vive a Milano, la stessa città della sorella, e ha intrapreso il suo personale cammino verso l’indipendenza e la realizzazione. Nei pressi dei Navigli, ha aperto un locale insieme alla sua compagna, Giulia. “Per avviare l’attività di Milano ce la siamo cavata da sole io e Giulia”, ha dichiarato Fey, dimostrando determinazione e spirito imprenditoriale.