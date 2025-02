Fedez voleva lasciare Sanremo? La verità

Dopo il caso Montini Fedez voleva lasciare Sanremo. Lo youtuber Ale Della Giusta racconta in un documentario tutti i retroscena.

Lo youtuber Ale Della Giusta pubblica un video in cui racconta le verità nascoste sulla partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2025. Dopo aver trascorso una settimana in compagnia del cantante, il creator offre un’immagine esclusiva fatta di video, chat e fotografie che mostrano il dubbio del rapper sul partecipare alla kermesse.

Il video

Nel video “7 giorni con FEDEZ: la verità dietro il suo Sanremo” il creator Ale Della Giusta offre un’immagine del tutto inedita di Fedez. Poco prima di Sanremo 2025, il cantante si trovava al centro di un ciclone mediatico sollevato da Fabrizio Corona sulla sua rubrica “Falsissimo“. Il motivo? Le rivelazioni sul matrimonio con Chiara Ferragni e la relazione extraconiugale tra il cantante e Angelica Montini.

“Sono stati giorni in cui ho scoperto un lato di Fedez più introspettivo, che viene spesso tralasciato da molti e che l’ha portato a tanto così da abbandonare il Festival“, ha dichiarato lo youtuber.

Audio e chat. tutte le prove che dimostrano la verità sul presunto ritiro da Sanremo

Il documentario mostra il timore di Fedez di finire all’interno di una gogna mediatica incandescente già da qualche giorno. Il suo stato d’animo è percepibile già il giorno delle prove. Alla domanda: “Sei teso per le prove o…“, il cantante risponde: “No, ca**i vari“.

La dimostrazione della volontà di Fedez di lasciare il Festival non tarda ad arrivare. Al minuto 7:25 del video si sente un audio: “Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere, sono abbastanza a pezzi“.

La scelta di Fedez e “Battito”

Dopo aver tenuto il pubblico e lo stesso Carlo Conti col fiato sospeso per giorni, Fedez alla fine ha deciso di affrontare il palco. E l’ha fatto egregiamente, presentando al pubblico “Battito“, brano che gli ha permesso di guadagnarsi il quarto posto in classifica.

Fedez in ginocchio durante il Festival di Sanremo 2025 – www.notiziemusica.it