È uscito il testo di “Battito”, il brano con cui Fedez parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Dopo una pausa di 4 anni dal Festival di Sanremo, Fedez si prepara a tornare con “Battito“, un brano che affronta il delicato tema della depressione. Si tratta una canzone rap cupa che accompagna l’ascoltatore negli abissi più neri della psiche umana: scopriamo testo e significato della canzone!

“Battito”: il significato della canzone

“Battito” è un viaggio intimo e personale nella lotta contro la depressione, un male contro cui lo stesso Fedez ha dovuto lottare negli ultimi anni. Attraversando le parole di “Battito”, Fedez evoca immagini potenti che riflettono lo scompiglio interiore causato dalla depressione: dalla ricerca disperata di serotonina alla metaforica sensazione di ricevere “un pugno nello stomaco“. È una narrazione cruda, priva di edulcoranti, che non rinuncia tuttavia a lasciare uno spiraglio aperto verso la possibilità di una redenzione emotiva, anche se la strada sembra impervia.

Fedez

Non si tratta della prima volta che Fedez decide di abbattere i tabù legati ai disturbi mentali. Il rapper ha, negli anni, condiviso con il pubblico la sua personale battaglia. Il rapper, nei suoi interventi pubblici, ha sempre sottolineato la necessità che i problemi di salute mentale vengano trattati con medesima serietà riservata a qualsiasi altra malattia. In “Battito” ciò emerge con forza, dove la depressione viene personificata e descritta come una presenza quasi tangibile, che vive e respira, capace di infliggere dolore reale e palpabile.

Il testo della canzone

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Continua per il testo integrale