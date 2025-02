È uscito il testo di “Dimenticarsi alle 7”, il brano con cui Elodie parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Elodie è pronta a tornare per la sua quarta volta sul palco dell’Ariston. Quest’anno la cantante porterà a Sanremo “Dimenticarsi alle 7“, un brano malinconico che parla di un amore fugace ma difficile da lasciarsi alle spalle. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“Dimenticarsi alle 7”: il significato della canzone

Con “Dimenticarsi alle 7” Elodie, approfondisce un tema che le è particolarmente caro: l’intreccio tra la vita notturna, carica di euforia e divertimento, e il momento in cui, inevitabilmente, si deve fare i conti con ciò che resta. La canzone si propone come colonna sonora dell’indomani di una notte folle, quando la tristezza fa capolino tra i ricordi di un divertimento ormai sfumato.

Elodie

Le notti passate a ballare, l’atmosfera dei club che ha segnato gli anni della giovinezza dell’artista, diventano il palcoscenico ideale per una riflessione su come e perché certe persone entrano nella nostra vita, lasciando un’impronta indelebile, ma al tempo stesso dolorosa quando è il momento di dimenticare.

“Dimenticarsi alle 7” è una canzone dalle forti sonorità pop che si distingue per il suo approccio unico nel raccontare le sensazioni del “dopo”, quel momento in cui, al calare dell’adrenalina, emergono i sentimenti più nascosti e intricati. “Travolti da un’idea/ Che non vuoi che passi / Che piano piano scivola giù“: la fine delle emozioni travolgenti che la notte porta con sé è inevitabile e la mattina successiva si possono solo fare i conti con il loro lento svanire.

Il testo della canzone

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

