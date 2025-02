È uscito il testo di “Incoscienti Giovani”, il brano con cui Achille Lauro parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Al Festival di Sanremo 2025, Achille Lauro presenta “Incoscienti Giovani“, una ballata che esplora il tema universale dell’amore vissuto senza freni. Il brano parla del desiderio di immergersi completamente in una passione ardente, liberi dalla paura di ciò che verrà dopo. Scopriamo testo e significato della canzone!

“Incoscienti Giovani”: il significato della canzone

“Incoscienti giovani” affronta il tema dell’amore libero da qualsiasi vincolo, una passione che non conosce barriere né limiti temporali. Il brano è ambientato nello scenario della periferia romana molto caro all’artista e parla di giovani anime tormentate alla ricerca di salvezza e redenzione nell’amore.

La potenza del brano risiede nella sua capacità di ricreare un’atmosfera vintage, come se la storia d’amore narrata non appartenesse al nostro tempo, ma fosse allo stesso tempo universale e senza tempo. Il cantautore infatti descrive il pezzo come una fotografia retrò degli anni ’80, ossia un’epoca che nonostante le sue ombre conserva un fascino indiscusso nella memoria collettiva.

Achille Lauro

Questa canzone intende far riflettere sull’incoscienza giovanile, sui momenti di spensieratezza ma anche sulle difficoltà, sulle sfide e sulle disillusioni che hanno segnato quegli anni e che continuano a fare eco nel presente.

Achille Lauro, conosciuto per il suo approccio autobiografico, ha rivelato che questo brano è ispirato a una storia vera. “Non era pensata per questo palco, come sempre nel mio caso. L’ho scritta due anni fa, come era già successo con “Rolls Royce” in gara nel 2019. Ho fermato uno stato d’animo, ed è stato come se quel testo dovesse arrivare a me in un preciso momento. Io scrivo di getto.” – ha rivelato l’artista.

Il testo della canzone

Oh, bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Continua per il testo integrale