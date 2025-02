Gli AC/DC tornano in Italia con un concerto ad Imola

Gli AC/DC hanno annunciato un nuovo tour europeo: il 20 luglio si esibiranno a Imola nell’unica tappa italiana della tournée.

Nel 2025 gli AC/DC torneranno in Italia con un concerto che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno. La leggendaria band australiana si esibirà il 20 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, promettendo ai fan un’esperienza indimenticabile all’insegna del rock di qualità.

A completare la serata ci saranno i Pretty Reckless, band nota anche per la presenza della carismatica Taylor Momsen, pronti a riscaldare il pubblico prima dell’entrata in scena dei veterani del rock.

AC/DC in Italia: come acquistare i biglietti

L’appuntamento di Imola rappresenta l’unica occasione per i fan italiani di vedere gli AC/DC dal vivo nel 2025. La vendita dei biglietti, rigorosamente nominali, segue regole precise per garantire un acquisto trasparente e sicuro. Sarà possibile acquistarli esclusivamente sul circuito Ticketone, a partire dalle ore 11.00 di venerdì 7 febbraio, e ogni account potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

L’organizzazione presterà particolare attenzione alla lotta contro il secondary ticketing e invita i fan a rivolgersi unicamente ai canali ufficiali per l’acquisto. Per i bambini fino ai 6 anni di età, l’accesso sarà gratuito, mentre da 7 anni in poi sarà necessario essere in possesso di un biglietto intero senza possibilità di riduzioni.

L’inclusività è un valore importante per l’evento, e a tal proposito è stata affidata alla Onlus Mani Amiche la gestione delle richieste di accreditamento per gli ospiti con disabilità. Le richieste potranno essere inviate a partire dall’apertura delle vendite e saranno elaborate in ordine cronologico.

Il “Power Up Tour”: le date europee

Dopo l’annuncio del ritorno degli AC/DC negli Stati Uniti per la loro prima tournée con Brian Johnson dal 2016, il “Power Up Tour” arriva in Europa. La band partirà da Praga il 26 giugno, per poi proseguire attraverso diverse città europee, tra cui Berlino, Madrid e, naturalmente, Imola, prima di completare il tour a Edimburgo il 21 agosto.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

Di seguito vi presentiamo tutte le date del tour 2025 degli AC/DC: