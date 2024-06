Chi è Taylor Momsen, la cantante morsa da un pipistrello sul palco

Taylor Momsen: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante dei Pretty Reckless con un passato da attrice.

In molti la ricordano come la dolce bambina co-protagonista nel classico natalizio Il Grinch, con Jim Carrey. Per altri è invece soprattutto la sfrontata e sensuale frontwoman di una delle band rock più apprezzate degli ultimi anni, i Pretty Reckless. Di certo Taylor Momsen è uno dei personaggi più controversi e carismatici del mondo della musica alternativa in questo Ventunesimo secolo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Taylor Momsen: biografia e carriera

Taylor Michel Momsen è nata a Saint Louis, in Missouri, il 26 luglio 1993 sotto il segno del Leone. Cresciuta a Potomac, nel Maryland, insieme ai genitori Michael e Collette e alla sorella minore Sloane, ha ricevuto un’educazione cattolica. Fin da bambina dimostra una grande passione per la musica e un talento per la recitazione. Non sorprende quindi che già a tre anni sia protagonista di uno spot pubblicitario, e che nel 2000 ottenga il ruolo iconico di Cindy Lou ne Il Grinch.

Cantante sul palco

La sua prima esperienza nel mondo della musica arriva a sette anni, quando registra proprio per la colonna sonora de Il Grinch il brano Where Are You Christmas?. Diversi anni dopo, nel 2009, firma un contratto con la Interscope Records insieme alla sua band, i The Reckless, poi diventati The Pretty Reckless per motivi di copyright.

Nel 2010 con il gruppo pubblica il suo primo EP, per poi debuttare con l’album Light Me Up. Il successo è immediato, ma a fare scalpore è, un paio d’anni più tardi, il video del brano Under the Water, in cui Taylor Momsen si mostra nuda mentre recita come una poesia il testo della canzone. Lo stesso brano, tra l’altro, viene utilizzato anche nella serie Gossip Girl.

Il secondo album dei Pretty Reckless, Going to Hell, arriva nel 2014 e ottiene discreto successo in tutto il mondo. Segue un terzo album nel 2016. L’anno dopo, durante il tour promozionale del disco, la band ha l’onore di aprire alcuni concerti dei Soundgarden, compreso quello di Detroit, in Michigan, del 17 maggio 2017. Quella sera stessa, poco dopo il concerto, Chris Cornell, amato leader dei Soundgarden, si suicida. Un evento traumatico che tocca nel profondo il cuore della stessa Taylor.

Dopo qualche anno di pausa, la frontwoman dei Pretty Reckless si ripresenta in grande forma nel 2020 con il brano Death by Rock and Roll, singolo dedicato a Kato Khandwala, ex produttore della band, morto in un incidente in moto nel 2018.

Cosa fa oggi Taylor Momsen

Ancora attivissima con i The Pretty Reckless, nel 2024 è stata scelta per accompagnare, come band d’apertura, gli AC/DC nel proprio tour mondiale che ha fatto tappa anche in Italia. Durante un live a Siviglia è stata peraltro morsa da un pipistrello sulla gamba. Imperturbabile, la cantante ha atteso che intervenisse qualcuno per toglierglielo, e subito dopo l’evento è stata portata in ospedale per dei controlli.

La vita privata di Taylor Momsen: fidanzato e figli

Taylor ha dichiarato nel 2011 di essere bisessuale e di ritenersi una persona estremamente indipendente. Sappiamo che dal 2010 al 2013 è stata fidanzata con Ben Phillips, chitarrista dei Pretty Reckless. Non conosciamo invece l’identità del suo attuale fidanzato.

Sai che…

– La sua estensione vocale è da mezzosoprano.

– Appassionata di musica rock, cita tra le sue fonti d’ispirazione i Nirvana, i Soundgarden, ma anche classici del rock come Beatles, Led Zeppelin, Who, Pink Floyd, e ancora Marilyn Manson e AC/DC.

– Il suo modello come cantante è Shirley Manson dei Garbage.

– Come attrice ha recitato in diversi film e serie televisive. Molti la ricordano in particolare per il ruolo di Jenny Humphrey all’interno della serie Gossip Girl.

– Non tutti lo sanno, ma Taylor ha svolto un’audizione per interpretare Hannah Montana nella celebre serie Disney. Alla fine ad avere la meglio, come sappiamo bene, è stata Miley Cyrus.

– Ha origini russe.

– Nonostante abbia ricevuto un’educazione cattolica, oggi si dichiara non religiosa.

– Taylor è, o perlomeno è stata in passato, anche una modella, testimonial per diverse catene di negozi di moda, soprattutto nei suoi anni da teenager.

– Non conosciamo la stima sul patrimonio di Taylor Momsen.

– Sembra che il suo peso sia di circa 54 chili.

– Su Instagram Taylor Momsen ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account da centinaia di migliaia di follower.