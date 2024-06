Dotan: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore di origine israeliana famoso per la hit Numb.

Dotan è da diversi anni ormai uno degli artisti europei più trasmessi dalle radio italiane grazie alla sua super hit Numb e ai brani pubblicati negli ultimi tempi. Un cantautore di grande talento che è riuscito a emergere solo dopo una lunga gavetta. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dotan: biografia e carriera

Dotan Haprenau, questo il suo nome completo, è nato a Gerusalemme, in Israele, il 26 ottobre 1986 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha presto iniziato a suonare nel paese in cui è cresciuto, l’Olanda.

Ha debuttato discograficamente nel 2011 con l’album Dream Parade, ma ha avuto grande successo a livello nazionale solo nel 2014 con l’album 7 Layers, che è stato certificato con un doppio disco di platino ed è arrivato in vetta alla classifica olandese.

Risultati eccellenti arrivati dopo una gavetta lunga tra piccoli locali e festival di importanza minore. Oggi però la sua carriera in grande ascesa e, dopo essere diventato una star nei Paesi Bassi, è adesso un artista conosciuto in tutta Europa.

In particolare in Italia si è fatto strada nella rotazione radiofonica con il brano Numb, un brano che tocca una tematica delicata, ovvero la repressione dei propri sentimenti, ma non lo svilisce. Aperto da un incipit voce e piano, cresce con il passare di minuti fino a raggiungere il cuore degli ascoltatori. Questo è il segreto del suo successo.

Cosa fa oggi Dotan

Dopo il successo di Numb, la sua carriera è svoltata definitivamente. Protagonista di un lungo tour europeo tra 2021 e 2022, interrotto solo dalla pandemia da Covid, nel 2024 è tornato in rotazione radiofonica anche in Italia grazie al brano Louder.

La discografia in studio

2011 – Dream Parade

2014 – 7 Layers

2021 – Satellites

La vita privata di Dotan: fidanzato e figli

Da diverso tempo Dotan ha fatto coming out. Sappiamo che è gay e che aveva un fidanzato all’epoca del successo di Numb, ma non sappiamo se la loro storia continui ancora o meno.

Sai che…

– Ha scritto e registrato il suo album più famoso… direttamente da casa.

– Ha creato una piattaforma finalizzata alla promozione di artisti emergenti, utilizzata in passato anche da nomi importanti come Tom Walker e Lewis Capaldi.

– Non sappiamo dove abiti oggi, se sia rimasto a vivere in Olanda o si sia trasferito.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Dotan ha un account ufficiale da migliaia follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

