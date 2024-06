Chi è G-Max, rapper dei Flaminio Maphia

G-Max: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper romano, una delle colonne dei Flaminio Maphia.

Nella scena hip hop romana i Flaminio Maphia sono una pietra miliare, una colonna fondamentale. Il collettivo capitolino ha fatto la storia del rap italiano e locale e lo ha fatto anche grazie al talento di un artista come G-Max, in grado di farsi apprezzare non solo dal mondo della musica, ma anche da quello della televisione. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è G-Max: la biografia e la carriera

Massimo Rosa, questo il vero nome di G-Max, è nato il 30 giugno 1972 a Roma sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica hip hop fin da ragazzo, muove i primi passi nella scena romana con gli amici Rude MC e Booster G verso la metà degli anni Novanta. Tra un cambio di formazione e l’altro, il collettivo riesce fin da subito a farsi apprezzare dalla scena locale, arrivando ad aprire concerti importanti come uno storico di Ice-T e Duke Montana.

G-Max dei Flaminio Maphia

Forti di queste prime esperienze di un certo livello, pubblicano nel 1997 l’EP Restafestagangsta, in cui è presente l’omonimo singolo, oltre a collaborazioni con altri artisti fondamentali della scena romana come Colle der Fomento e Piotta.

In ascesa costante, nonostante continui problemi di formazione, Rude e Max aprono addirittura un concerto dei Wu-Tang Clan, e arrivano a pubblicare anche i propri primi video. Nel frattempo G-Max, a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila, comincia anche una parallela carriera da attore, recitando nel 1999 in Semiautomatic Roma Metal Jacket, nel 2000 in Il segreto del giaguaro e in Zora la vampira.

Notati dal produttore Claudio Cecchetto nei primi anni Duemila, i Flaminio Maphia ottengono così la conduzione di un programma su RTL 102.5, e nel 2003 lanciano il singolo che li porta al successo mainstream, diventando un vero tormentone: Ragazze acidelle.

Diventati famosi in tutta Italia, cavalcano l’onda nel 2004 riproponendo un grande successo di Pino D’Angiò, Ma quale idea, nella versione intitolata Che idea!. Dopo questa doppietta di tormentoni, danno alle stampe l’album Per un pugno di Euri, e cominciano a farsi apprezzare sempre di più anche grazie ad alcune apparizioni televisive.

Dal 2007 G-Max prosegue la sua carriera anche con la conduzione di un programma su Rai-2, Matinée, mentre l’anno successivo presenta Scalo 76. Negli stessi anni lavora anche su All Music, nel programma Street Voice, e fa parte del cast della sit-com Skull of Rap.

Nel 2010, insieme all’amico Rude, entra nel cast di Quelli che il calcio e… su Rai 2, mentre due anni dopo fa il suo esordio anche nella serie R.I.S. Roma 3, facendosi apprezzare come attore. Lo conferma anche la partecipazione, ancora una volta con i Flaminio Maphia, in una puntata della quinta stagione de I Cesaroni.

Cosa fa oggi G-Max

Il rapper romano continua la sua carriera sia con i Flaminio (oggi si fanno chiamare così) che da solista, con apparizioni televisive e nuovi progetti musicali. L’11 settembre 2023 ha dovuto però dire addio al grande amico Ivan Stortini, conosciuto da tutti come Pusha, ex membro del collettivo.

La vita privata di G-Max: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Nel 1998 con i Flaminio Maphia ha aperto anche un concerto di De La Soul e Coolio.

– G-Max ha avuto un cameo anche nel film Buona giornata di Carlo Vanzina.

– I Flaminio Maphia hanno firmato anche la sigla della seconda stagione del programma Pizza Hero condotto da Gabriele Bonci.

– G-Max vive ancora a Roma, in particolare sulla Portuense, non lontano dal Serpentone.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram G-Max ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.