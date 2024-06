Chi è Disme, il cantante di G e Straordinario

Disme: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper ligure grande protagonista del collettivo Drilliguria.

La nuova scuola genovese, ma potremmo dire ligure, della musica italiana non è quella cantautorale, ma quella hip hop. Di rapper provenienti da Ponente e da Levante e arrivati ai vertici delle classifiche italiane se ne contano ormai moltissimi. Tra i tanti anche Disme, protagonista del collettivo Drilliguria. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Disme: biografia e carriera

Andrew Majuri, questo il vero nome di Disme, è un rapper nato a La Spezia nel 1993, ma non conosciamo la data precisa. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha cominciato la sua carriera all’interno del complesso Drilliguria.

Rapper

Il suo percorso comincia nel 2012 con un altro nickname. In questo periodo prende parte a un altro collettivo, FlavorGang, e pubblica i suoi primi mixtape, collaborando anche con artisti in grande ascesa come Samuel Heron.

Nel 2015 partecipa a due dei progetti di due dei rapper più amati della scena genovese come Izi e Tedua e comincia a farsi conoscere anche a livello nazionale. Il vero successo arriva però con brani come Oggi no insieme a Tedua e Ancora insieme a Rkomi.

Fa la sua comparsa anche nel celebre Orange County Mixtape di Tedua, per poi assumere un ruolo di primissimo piano in Amici Miei Mixtape, lavoro collettivo insieme allo stesso Tedua, Bresh, Nader Sha, Vaz Tè e Ill Rave.

Alla ricerca della giusta ispirazione, si prende quindi qualche anno di pausa, ricominciando a pubblicare nuove canzoni dal 2018, per anticipare l’uscita del suo primo album, Mala vita, in cui racconta il disagio che lo ha accompagnato negli anni dell’adolescenza.

Forte di un nuovo successo, si è preso successivamente altri mesi di pausa, per ritornare nel 2020 e rimettersi pienamente al centro della scena negli anni post-Covid.

Cosa fa oggi Disme

Dopo l’album Malverde del 2020 il rapper ligure si è fatto apprezzare soprattutto per i numerosi featuring inanellati con alcuni dei suoi amici più fidati, tra cui Tedua. L’ultimo è quello in Jolly Roger, canzone presente nell’album Paradiso.

La vita privata di Disme: chi è la fidanzata

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale del rapper di La Spezia e non sappiamo quindi se abbia una fidanzata o sia single.

Sai che…

– Il suo primo alias era Dismentira.

– Non sappiamo quali siano le sue origini.

– Probabilmente Disme è rimasto a vivere nella sua Liguria.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Disme ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Disme, ecco una playlist presente su Spotify: