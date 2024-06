Chi è Benson Boone, il cantante di Beautiful Things

Benson Boone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore americano di Beautiful Things.

Tra le voci americane della Generazione Z è riuscito a emergere come uno degli artisti più interessanti Benson Boone. Un cantautore che, nonostante ancora una carriera da costruire, è già riuscito a conquistare le vette delle classifiche di mezzo mondo, Italia compresa. Andiamo a scoprire alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Benson Boone: biografia e carriera

Benson James Boone è nato a Monroe, Washington, il 25 giugno 2002 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha studiato alla Monroe High Schol, scoprendo il suo talento vocale grazie a una gara tra band scolastiche. Un talento che inizialmente non lo convince ad abbandonare gli studi. Dopo sei mesi di frequentazione del Brigham Young University ha però scelto di mettere da parte la propria formazione per inseguire il sogno di diventare a tempo pieno un cantante.

Microfoni

La svolta della sua carriera è stata l’utilizzo dei social network. Grazie ad alcuni contenuti pubblicati su TikTok in particolare è riuscito a guadagnare diversi follower. Nel 2021 ha quindi preso parte alle audizioni per American Idol. Selezionato per la fase successiva, ha scelto però di non proseguire in questa avventura per concentrarsi maggiormente sulla propria carriera, al di là dei talent.

Una spinta definitiva verso il mondo della musica gli è stata data nello stesso periodo da Dan Reynolds, leader degli Imagine Dragons. È proprio lui, dopo averlo scoperto, a permettergli di firmare il suo primo contratto discografico con la Night Street, la sua etichetta, facendolo entrare nell’universo Warner. Nell’ottobre 2021 esce quindi il primo singolo ufficiale di Benson, Ghost Town, in grado di ottenere successo sia in America che in Scandinavia:

Forte di questo successo, continua la sua ascesa con Room for 2 e In the Stars, entrando in diverse classifiche, compresa quella britannica, per poi dare alle stampe il suo primo EP, Walk Me Home.

Cosa fa oggi

La fama mondiale è arrivata nel 2024 grazie al singolo Beautiful Things, un brano in grado di conquistare le classifiche di mezzo mondo e di diventare una delle canzoni più popolari dell’anno. Si tratta della canzone che anticipa, tra l’altro, il suo album d’esordio, Fireworks & Rollerblades, che debutta al sesto posto nella classifica Billboard 200.

La vita privata di Benson Boone: fidanzata e figli

Non conosciamo i dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia una fidanzata o sia single.

Sai che…

– Suona il pianoforte, la chitarra e la batteria.

– Non sappiamo chi sia sua sorella, né conosciamo informazioni sulla sua famiglia.

– In molti si chiedono chi ha scoperto Benson Boone, e la risposta è semplice: Dan Reynolds degli Imagine Dragons.

– Non sappiamo dove abiti Benson Boone.

– Anche il suo patrimonio e i suoi guadagni non sono ancora stati comunicati.

– Su Instagram Benson Boone ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok con il suo account ufficiale è una vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Benson Boone, ecco una playlist presente su Spotify: