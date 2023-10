Brian Johnson: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul cantante degli AC/DC, voce di uno degli album più venduti di sempre, Back in Black.

Brian Johnson è uno dei cantanti più importanti della storia del rock. Grande carisma e una voce fuori dal comune gli hanno permesso di mettersi sulle spalle una band come gli AC/DC e di fargli superare il trauma della scomparsa del loro leader Bon Scott. Il tutto senza perdere la gran parte dei propri fan. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo straordinario artista.

Chi è Brian Johnson: biografia e carriera

Brian Francis Johnson è nato a Dunston, in Inghilterra, il 5 ottobre 1947 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica rock fin da ragazzo, negli anni Settanta è stato il cantante dei Geordie, una band glam rock di Newcastle.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

Senza raggiungere il successo, la band si è sciolta nel 1978. Due anni dopo Brian decide di riformarla, ma dopo aver firmato il contratto per la sua nuova avventura nei Geordie viene chiamato a un’audizione per gli AC/DC. Di fronte alla scelta su quale avventura intraprendere, il cantante ha pochi dubbi e si pone alla voce del gruppo australiano.

Il suo ingresso nella band avviene ufficialmente il 15 aprile 1980. L’eredità di Bon Scott è impegnativa da raccogliere. Eppure, Brian riesce nell’impresa non di far dimenticare il precedente frontman, ma di porsi su un livello quasi totalmente diverso. Prova ne è la performance nel primo album con gli AC/DC, Back in Black, una pietra miliare nella storia del rock e della musica. Questa la title track:

Rotto il ghiaccio, Brian diventa un idolo per i fan e regala altre grandi performance in album come For Those About to Rock (We Salute You) del 1981, The Razors Edge del 1990 o Black Ice del 2008. Nel 2016 è stato costretto a lasciare momentaneamente il gruppo australiano per problemi all’udito. A sostituirlo è stato chiamato il frontman dei Guns N’ Roses, Axl Rose. Cosa fa oggi Brian Johnson? Nel 2019 è tornato negli AC/DC in pianta stabile e nel 2020 la band ha annunciato l’arrivo di un nuovo album. Il disco, Power Up, è uscito nel 2020 ed è stato l’ennesimo successo di una band immortale.

Di seguito il video di Thunderstruck:

La vita privata di Brian Johnson: moglie e figlie

La prima moglie di Brian Johnson è stata Carol, sposata nel 1968.Il loro matrimonio è finito durante gli anni della stesura di The Razors Edge. I due hanno dato vita a due ragazze: Joanne nel 1968 e Kala nel 1973. L’attuale moglie di Brian è Brenda Johnson.

Sai che…

– Brian Johnson è alto 1 metro e 65.

– Canta sempre con una coppola in testa, un cappello che non toglie quasi mai.

– Cosa c’entra Brian Johnson con Frascati? L’artista è in parte italiano. La madre, Ester De Luca, era infatti originaria di Rocca di Papa, in provincia di Roma, e Brian è rimasto legatissimo alla zona dei Castelli Romani, dove viene a trascorrere ogni anno parte delle vacanze. Si sente in parte italiano e ama la nostra cultura.

– Nel 1997 ha cantato nel brano Locked and Loaded della band americana Jackyl.

– Che auto ha Brian Johnson? Ha un garage formato da diverse supercar, suv e soprattutto berline di lusso.

– Ha affermato di aver ereditato il suo particolare timbro vocale dal padre.

– Nel 2020 ha mandato un commovente messaggio ai suoi fan italiani, con cui ha un legame importante anche per via delle sue origini..

– Vive attualmente in Florida, a Sarasota.

– Ama il calcio ed è un tifoso del Newcastle United. Ha anche tentato una volta di acquistare il club.

– Nel 2009 gli è stata diagnosticata la sindrome di Barrett.

– Brian Johnson, una vita on the road è un programma televisivo con protagonista il cantante, che racconta la sua storia camminando lungo le strade di New York.

– Il 9 luglio 2014 gli è stata conferita la laurea honoris causa in musica alla Northumbria University di Newcastle.

– Su Instagram Brian Johnson ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Di seguito il video di You Shook Me All Night Long:

